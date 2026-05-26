Target Pengentasan Kemiskinan, Ini Cara Dukung Pemerataan Distribusi Dana Umat di RI

JAKARTA - Pemerataan distribusi dana umat di Indonesia. Hal ini sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan tata kelola instrumen keuangan sosial Islam di Indonesia. Terdapat potensi penerimaan dana umat yang bisa mencapai Rp300 triliun per tahun untuk pengentasan kemiskinan.

Direktur BSI Maslahat Anas Nasrudin menekankan bahwa sinergi lintas institusi menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan potensi dana umat. Saat ini BSI Maslahat resmi menjalin kerja sama operasional dengan lembaga filantropi MyFundAction Indonesia.

"Kami berharap kolaborasi ini dapat menghadirkan manfaat positif bagi kedua pihak dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia, sehingga dampaknya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," jelas Anas dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Integrasi layanan melalui pembentukan Unit Layanan Zakat (ULZ) ini diharapkan menjadi preseden dalam kolaborasi kelembagaan di Indonesia. Dengan optimalisasi basis data dan jaringan dari kedua pihak, target pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi sosial melalui instrumen ZIS diproyeksikan dapat dieksekusi dengan tingkat akurasi sasaran yang lebih tinggi pada periode mendatang.