Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Target Pengentasan Kemiskinan, Ini Cara Dukung Pemerataan Distribusi Dana Umat di RI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |20:53 WIB
Target Pengentasan Kemiskinan, Ini Cara Dukung Pemerataan Distribusi Dana Umat di RI
Target Pengentasan Kemiskinan, Ini Cara Dukung Pemerataan Distribusi Dana Umat di RI (Foto: Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerataan distribusi dana umat di Indonesia. Hal ini sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan tata kelola instrumen keuangan sosial Islam di Indonesia. Terdapat potensi penerimaan dana umat yang bisa mencapai Rp300 triliun per tahun untuk pengentasan kemiskinan.

Direktur BSI Maslahat Anas Nasrudin menekankan bahwa sinergi lintas institusi menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan potensi dana umat. Saat ini BSI Maslahat resmi menjalin kerja sama operasional dengan lembaga filantropi MyFundAction Indonesia.

"Kami berharap kolaborasi ini dapat menghadirkan manfaat positif bagi kedua pihak dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia, sehingga dampaknya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," jelas Anas dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Integrasi layanan melalui pembentukan  Unit Layanan Zakat (ULZ) ini diharapkan menjadi preseden dalam kolaborasi kelembagaan di Indonesia. Dengan optimalisasi basis data dan jaringan dari kedua pihak, target pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi sosial melalui instrumen ZIS diproyeksikan dapat dieksekusi dengan tingkat akurasi sasaran yang lebih tinggi pada periode mendatang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199799/miskin-cWfT_large.jpg
Garis Kemiskinan Rp641.443 per Kapita, Pengeluaran Rumah Tangga Rp3.053.269 per Bulan Masuk Kategori Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199785/kemiskinan-YRVa_large.jpg
Jumlah Orang Miskin di RI Turun Jadi 23,36 Juta Penduduk di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/470/3181934/nusron_wahid-nQfC_large.jpg
Putus Rantai Kemiskinan, Pemerintah Bakal Kasih Tanah untuk Orang Miskin 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159057/kemiskinan-1pkJ_large.jpg
Pengeluaran Rp20.000 per Hari Masuk Kategori Orang Miskin, Begini Kata Mensos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158383/kemiskinan-XujH_large.jpg
Data Jumlah Orang Miskin RI versi BPS Diragukan, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/320/3158175/kemiskinan-FLt7_large.jpg
5 Fakta Kemiskinan di Indonesia, Pulau Jawa Terbanyak hingga Perkotaan Meningkat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement