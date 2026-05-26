Danantara Bakal Rekrut Pekerja Asing untuk BUMN Ekspor DSI, Ini Alasannya

JAKARTA - Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Patria mengatakan, pihaknya akan merekrut tenaga kerja asing untuk mendukung kinerja organisasi BUMN ekspor PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Pandu menjelaskan, kebutuhan tenaga kerja asing tersebut dikarenakan bidang pekerjaan yang dibutuhkan memerlukan keahlian khusus. Terutama dalam bidang penjualan komoditas batu bara, CPO, hingga ferro alloy yang ditangani oleh DSI.

"Jadi dari sisi sumber daya manusia, rekrutmen kami global, bukan hanya di Indonesia. Karena tadi yang saya sebut, misal di batu bara, hanya ada 2.000 trader di dunia, kita harus bisa merekrut tim yang ada, sama seperti CPO. Kita harus rekrut global talent," ujarnya saat ditemui di Hotel Mulia Senayan, Selasa (26/5/2026).

Meski demikian, Pandu menyebut PT DSI juga tidak menutup kemungkinan untuk memasukan warga negara Indonesia bekerja di PT DSI. Namun tujuannya untuk melakukan transfer pengetahuan agar kedepan bisa dioperasikan oleh anak bangsa sendiri.

"Mungkin nanti kita ambil juga dari BUMN yang akan kita coba rekrut juga human capital yang sudah ada itu untuk bisa belajar bareng," lanjutnya.

Pandu menyebutkan, salah satu spesifikasi khusus yang dibutuhkan oleh PT DSI ialah trade financing atau pembiayaan perdagangan. Kemampuan teknis ini mencakup pengelolaan berbagai instrumen dan layanan keuangan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan domestik maupun internasional.