ESDM Tawarkan 118 Blok Migas Baru, 25 Wilayah Sudah Teken Kontrak

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |12:04 WIB
ESDM menawarkan 118 potensi wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) baru. (foto :Okezone.com/Feby Novalius)
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menawarkan 118 potensi wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) baru. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 wilayah telah dilakukan penandatanganan kontrak dengan calon investor.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan sebanyak 43 wilayah saat ini masih dalam tahap studi bersama. Sementara sisanya merupakan potensi wilayah kerja migas lainnya untuk dilakukan studi bersama atau langsung ditetapkan menjadi wilayah kerja migas baru.

“Sesuai arahan Bapak Menteri ESDM, eksplorasi migas harus dilakukan secara masif dan dipercepat dalam rangka menemukan cadangan migas baru guna mendukung produksi migas nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi Kementerian ESDM, Jumat (29/5/2026).

Sementara itu, terkait optimalisasi struktur migas idle, pemerintah mengapresiasi upaya aktif PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dalam mendorong peningkatan produksi melalui Kerja Sama Operasi/Teknologi (KSOT) untuk pengelolaan struktur migas idle. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

PT PHE menyiapkan sekitar 41 struktur idle untuk dikelola melalui skema KSOT. Adapun 22 struktur idle di antaranya telah disosialisasikan dan diumumkan secara khusus pada IPA Convex 2026 lalu.

