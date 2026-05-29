Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kementan Ancam Cabut Izin Pabrik Sawit yang Beli TBS di Bawah HPP

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |14:15 WIB
Kementan Ancam Cabut Izin Pabrik Sawit yang Beli TBS di Bawah HPP
Wamentan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang membeli Tandan Buah Segar (TBS) milik petani dengan harga di bawah ketentuan yang telah ditetapkan.

Ancaman tersebut disampaikan menyusul maraknya keluhan petani sawit di berbagai daerah terkait anjloknya harga TBS yang dinilai tidak sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (29/5/2026), Sudaryono menyebut praktik pembelian dengan harga murah tersebut merugikan petani dan berpotensi mengganggu stabilitas sektor sawit nasional.

Ia meminta agar PKS yang terbukti membeli TBS di bawah ketentuan segera diidentifikasi, termasuk menelusuri status perusahaan dan jaringan afiliasinya.

"Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin barangkali gitu dan jika ada pelanggaran hukum tentunya Kementan menggandeng Satgas Pangan," tegasnya.

Selain itu, Wamentan juga meminta Pemerintah Daerah aktif melakukan pengawasan terhadap harga pembelian TBS di wilayah masing-masing. Menurutnya, kepala daerah memiliki peran penting dalam memastikan PKS mematuhi aturan yang berlaku.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/320/3221287/sawit-Sth6_large.jpg
10 Perusahaan Sawit Diduga Manipulasi Ekspor, Gapki Ungkap Fakta Mengejutkan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/320/3221208/sawit-hQny_large.jpg
Petani Sawit Teriak Harga TBS Anjlok, Singgung DSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/320/3221037/ptpn-S3NZ_large.jpg
RI Kembangkan Gas Limbah Sawit Pengganti LPG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/320/3213967/sawit-VK8C_large.jpg
Bangkit dari Keterbatasan, Petani Sawit Perempuan di RI Bisa Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3210076/sawit-wSib_large.jpg
Tak Asal Tanam, Ini Cara Petani Sawit di RI Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209535/sawit-aqPF_large.jpg
Hilirisasi Sawit Jadi B50, Indonesia Stop Impor Solar Tahun Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement