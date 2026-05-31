Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemerintah Akan Evaluasi Operasional PT DSI pada  3 Bulan Pertama

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |19:00 WIB
Pemerintah Akan Evaluasi Operasional PT DSI pada  3 Bulan Pertama
Pemerintah Akan Evaluasi Operasional PT DSI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah bakal melakukan evaluasi terhadap operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai BUMN ekspor 3 bulan pertama.

Menko Airlangga mengatakan PT DSI akan mulai beroperasi mulai 1 Juni dengan fungsi pengawasan terhadap aktivitas ekspor yang dilakukan oleh pengusaha selama ini. Terutama kesesuaian antara harga komoditas yang dijual, dengan harga acuan yang berlaku. 

"Dalam periode ini akan terus dilakukan evaluasi dalam tiga bulan pertama dan evaluasi ini menjadi dasar bagi implementasi tahap berikutnya," ujarnya dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Minggu (31/5/2026).

Sementara itu, Menko Airlangga menambahkan, PT DSI akan mulai beroperasi sebagai pengekspor tunggal mulai Januari 2027 mendatang. Para pengusaha wajib menjual komoditasnya kepada PT DSI, baru kemudian BUMN yang akan menjual di pasar global. 

Menko Airlangga mengatakan hasil evaluasi yang akan dilakukan pada 3 bulan pertama pasca beroperasi 1 Juni nantinya akan menjadi bahan pengambilan keputusan untuk pengoperasian PT DSI di Januari 2027. 

"Sesuai dengan tahapan yang disiapkan, implementasi secara penuh berlaku paling lambat 1 Januari 2027. Dengan demikian para pengusaha-pengusaha ataupun para pelaku ataupun eksportir dan pihak-pihak yang terkait memiliki waktu cukup untuk melakukan penyesuaian," tambahnya. 

Pada kesempatan yang sama, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pihaknya akan melakukan diskusi dengan para pelaku usaha ekspor sebelum PT DSI beroperasi secara resmi. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/320/3221755/danantara-XJEU_large.jpg
Danantara Ajak Diskusi Pengusaha Tentukan Acuan Harga Komoditas yang Dibeli PT DSI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/320/3221716/danantara-q1ze_large.jpg
Danantara Akan Umumkan Pengurus PT DSI Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/320/3221709/ekspor_indonesia-L0QC_large.jpg
Resmi! Ekspor Batu Bara, Sawit dan dan Ferro Alloy Wajib Lapor DSI Mulai Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/622/3221048/pandu-pu9V_large.png
Bos Danantara Ungkap Gaji Talenta AI Top Dunia Rp1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/320/3220931/dolar_as-AqbU_large.jpg
Danantara Klaim Raih Pinjaman Rp177,9 Triliun dari 33 Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/320/3220938/danantara-QF0x_large.jpg
Danantara Siap Rilis Laporan Keuangan Akhir Kuartal III-2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement