Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.839 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup turun 34 poin atau sekitar 0,19 persen ke level Rp17.839 per dolar AS pada akhir perdagangan Selasa (2/6/2026).

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Senin waktu setempat bahwa pembicaraan dengan Iran masih berlangsung, sementara kantor berita Tasnim sebelumnya melaporkan bahwa Teheran telah menangguhkan negosiasi tidak langsung dengan Washington.

"Trump mengharapkan kesepakatan untuk memperpanjang gencatan senjata dan membuka kembali Selat Hormuz 'dalam minggu depan'" tulis Ibrahim dalam risetnya.

Dalam sebuah wawancara dengan media asing, Trump mengatakan dia tidak keberatan jika pembicaraan berakhir. Tetapi tak lama kemudian, ia mengeluarkan unggahan di media sosial yang mengatakan bahwa pembicaraan dengan Iran terus berlanjut.

Lebanon pada hari Senin mengumumkan gencatan senjata parsial antara Hizbullah dan Israel, yang akan menjadi de-eskalasi terbatas dari konflik yang telah memperparah perang yang lebih luas dengan Iran.

Adapun Iran secara efektif telah menghentikan hampir semua pengiriman non-Iran ke dan dari Teluk sejak perang dimulai, mencekik sekitar seperlima aliran minyak dan gas alam cair global dan mendorong harga naik 50 persen atau lebih.

Selain itu, Presiden AS Donald Trump pada hari Senin menandatangani proklamasi yang mengubah tarif impor tembaga, aluminium, dan besi, kata Gedung Putih. Proklamasi tersebut menurunkan tarif untuk beberapa peralatan pertanian dari 25 persen menjadi 15 persen.