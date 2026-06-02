Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.839 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |15:56 WIB
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.839 per Dolar AS
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup turun 34 poin atau sekitar 0,19 persen ke level Rp17.839 per dolar AS pada akhir perdagangan Selasa (2/6/2026).

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Senin waktu setempat bahwa pembicaraan dengan Iran masih berlangsung, sementara kantor berita Tasnim sebelumnya melaporkan bahwa Teheran telah menangguhkan negosiasi tidak langsung dengan Washington.

"Trump mengharapkan kesepakatan untuk memperpanjang gencatan senjata dan membuka kembali Selat Hormuz 'dalam minggu depan'" tulis Ibrahim dalam risetnya.

Dalam sebuah wawancara dengan media asing, Trump mengatakan dia tidak keberatan jika pembicaraan berakhir. Tetapi tak lama kemudian, ia mengeluarkan unggahan di media sosial yang mengatakan bahwa pembicaraan dengan Iran terus berlanjut.

Lebanon pada hari Senin mengumumkan gencatan senjata parsial antara Hizbullah dan Israel, yang akan menjadi de-eskalasi terbatas dari konflik yang telah memperparah perang yang lebih luas dengan Iran. 

Adapun Iran secara efektif telah menghentikan hampir semua pengiriman non-Iran ke dan dari Teluk sejak perang dimulai, mencekik sekitar seperlima aliran minyak dan gas alam cair global dan mendorong harga naik 50 persen atau lebih.

Selain itu, Presiden AS Donald Trump pada hari Senin menandatangani proklamasi yang mengubah tarif impor tembaga, aluminium, dan besi, kata Gedung Putih. Proklamasi tersebut menurunkan tarif untuk beberapa peralatan pertanian dari 25 persen menjadi 15 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/320/3221904/rupiah_hari_ini-BnFY_large.jpg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp17.805 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/320/3221506/dolar_as-KrwI_large.jpg
7 Fakta Rupiah Makin Terpuruk, Melemah Dekati Rp17.900 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/320/3221422/rupiah-cmPt_large.jpg
Rupiah Kian Terpuruk, Hari Ini Ditutup Melemah ke Rp17.880 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/320/3221348/rupiah_hari_ini-b4Ku_large.jpg
Rupiah Tertekan ke Rp17.869 per Dolar AS, Diproyeksi Tembus Rp18.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/320/3220859/rupiah_hari_ini-Qp2K_large.jpg
Rupiah Hari Ini Ditutup Melemah ke Level Rp17.795 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/320/3220621/ringgit_malaysia-QjvL_large.jpg
Ini Penyebab Ringgit Malaysia Jadi Mata Uang Terkuat di Asia 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement