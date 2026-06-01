Rupiah Ditutup Menguat ke Rp17.805 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |15:40 WIB
JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup naik 76 poin atau sekitar 0,43 persen ke level Rp17.805 per dolar AS pada akhir perdagangan Senin (1/6/2026).

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari pasar tetap waspada setelah negosiasi mengenai gencatan senjata permanen antara Washington dan Teheran menunjukkan sedikit tanda terobosan.

"Meskipun laporan pekan lalu menunjukkan kedua pihak sedang membahas perpanjangan gencatan senjata sementara dan pembukaan kembali jalur pelayaran melalui Selat Hormuz, isu-isu kunci tetap belum terselesaikan dan setiap kesepakatan akhir masih memerlukan persetujuan dari Presiden AS Donald Trump," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Sementara itu, kekhawatiran meningkat tentang ranjau di jalur pelayaran minyak dan gas utama, Selat Hormuz, kata analis IG Tony Sycamore dalam sebuah catatan. Hal itu dapat memperlambat proses pembukaan kembali selat dan berarti bahwa bantuan datang lebih lambat untuk pasar minyak bahkan setelah dibuka kembali.

Seorang reporter Axios mengatakan di X pada hari Jumat bahwa Iran telah menjatuhkan lebih banyak ranjau di selat tersebut awal pekan ini, tak lama setelah Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan bahwa upaya untuk memasang lebih banyak ranjau akan melanggar gencatan senjata.Hormuz adalah jalur untuk sekitar seperlima aliran minyak dan gas global dan Iran secara efektif telah menutupnya sejak konflik dimulai dengan serangan AS dan Israel pada bulan Februari.

Selain itu, Israel telah memperluas operasi militer di Lebanon terhadap kelompok Hizbullah yang didukung Iran, meningkatkan kekhawatiran bahwa ketegangan regional dapat meningkat kembali. Harga minyak mentah pulih pada hari Senin setelah langkah-langkah militer terbaru Israel, memperkuat kekhawatiran bahwa biaya energi dapat tetap tinggi dan mempersulit upaya Fed dalam memerangi inflasi.

"Investor semakin mengalihkan fokus ke kemungkinan pengetatan moneter AS lebih lanjut. Mereka sebelumnya mengharapkan pemotongan suku bunga sebelum perang dimulai," imbuh Ibrahim.

 

