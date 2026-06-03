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Danantara Restui Telkom Lepas AdMedika  

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |15:01 WIB
Danantara Restui Telkom Lepas AdMedika  
Danantara (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mendukung Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement/SPA) antara PT Multimedia Nusantara (TelkomMetra), yang merupakan operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dengan kelompok perusahaan Fullerton Health (Fullerton Health) terkait divestasi penuh atas PT Administrasi Medika (AdMedika), termasuk entitas anak usahanya TelkoMedika.

Managing Director Business-2 PT Danantara Asset Management, Setyanto Hantoro menyampaikan bahwa divestasi AdMedika merupakan langkah strategis yang mendukung upaya restrukturisasi dan optimalisasi portofolio perusahaan pelat merah.

“Langkah strategis ini sejalan dengan agenda transformasi dan penataan portofolio BUMN yang tengah didorong Danantara untuk membangun perusahaan yang lebih fokus, sehat, dan berdaya saing global," ungkap Setyanto dalam keterangan resminya pada Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, penataan portofolio yang dilakukan secara terarah akan memberikan ruang bagi BUMN untuk lebih berkonsentrasi pada bisnis inti, sekaligus meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan di tengah dinamika industri yang semakin kompetitif.

 

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