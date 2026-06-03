5 Mata Uang Terkuat di Asia, Nomor 1 Dinar Kuwait

JAKARTA - 5 mata uang terkuat di Asia, nomor 1 Dinar Kuwait.

Dinar Kuwait menempati posisi pertama sebagai mata uang terkuat di Asia sekaligus di dunia, mengungguli sejumlah mata uang negara maju lainnya, termasuk dolar Amerika Serikat (USD).

Berdasarkan data Open Exchange dan dikutip dari Forbes, Rabu (3/6/2026), 1 dinar Kuwait (KWD) saat ini bernilai sekitar USD3,24 atau setara USD1 hanya bernilai sekitar 0,31 dinar Kuwait.

Banyak yang mengira dolar AS menjadi mata uang terkuat di dunia. Namun, data menunjukkan sebaliknya, sejumlah mata uang negara Timur Tengah justru menempati posisi teratas karena faktor ekonomi dan cadangan energi.

Berikut lima mata uang terkuat di Asia berdasarkan nilai tukar terhadap dolar AS:

1. Dinar Kuwait (KWD)

Kuwait yang terletak di antara Arab Saudi dan Irak merupakan salah satu eksportir minyak terbesar dunia. Kekuatan ekonomi berbasis energi membuat dinar Kuwait menjadi mata uang terkuat, dengan nilai sekitar USD3,24 per 1 KWD.

2. Dinar Bahrain (BHD)