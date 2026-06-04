Prabowo Kunjungi Kantor Danantara, Dengar Paparan Teknologi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendatangi Wisma Danantara Indonesia, Jakarta pada hari ini Kamis (4/6/2026). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa kunjungan Presiden Prabowo untuk mendengarkan pemaparan dari Danantara berkenaan dengan bidang teknologi.

Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo rutin sering berkunjung ke Danantara. Namun, kali ini Presiden Prabowo hanya ingin mendengarkan pemaparan dari Danantara.

"Hari ini tadi memang ada paparan berkenaan dengan masalah teknologi, dengan masalah kerja sama robotik, dan bagaimana kerja sama pendidikan terutama STEM dalam rangka kita mempercepat penguasaan teknologi yang kita perlukan untuk kepentingan bangsa kita," kata Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Diketahui, Prabowo sudah dua kali hadir di Wisma Danantara. Kehadiran pertama kepala negara adalah untuk menghadiri acara tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Danantara Indonesia yang digelar di Wisma Danantara pada Rabu, 11 Maret 2026.

Saat itu, Prabowo menegaskan pentingnya peningkatan kinerja Danantara Indonesia guna memperkuat pengelolaan aset negara dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.