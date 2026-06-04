Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Kunjungi Kantor Danantara, Dengar Paparan Teknologi 

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |22:25 WIB
Prabowo Kunjungi Kantor Danantara, Dengar Paparan Teknologi 
Mensesneg Prasetyo Hadi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendatangi Wisma Danantara Indonesia, Jakarta pada hari ini Kamis (4/6/2026). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa kunjungan Presiden Prabowo untuk mendengarkan pemaparan dari Danantara berkenaan dengan bidang teknologi. 

Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo rutin sering berkunjung ke Danantara. Namun, kali ini Presiden Prabowo hanya ingin mendengarkan pemaparan dari Danantara.

"Hari ini tadi memang ada paparan berkenaan dengan masalah teknologi, dengan masalah kerja sama robotik, dan bagaimana kerja sama pendidikan terutama STEM dalam rangka kita mempercepat penguasaan teknologi yang kita perlukan untuk kepentingan bangsa kita," kata Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026). 

Diketahui, Prabowo sudah dua kali hadir di Wisma Danantara. Kehadiran pertama kepala negara adalah untuk menghadiri acara tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Danantara Indonesia yang digelar di Wisma Danantara pada Rabu, 11 Maret 2026.

Saat itu, Prabowo menegaskan pentingnya peningkatan kinerja Danantara Indonesia guna memperkuat pengelolaan aset negara dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/320/3222426/prabowo_subianto-iDGz_large.jpg
Prabowo Tegaskan MBG Tak Boleh Perkaya Oknum, Makan Paling Gampang Dikorupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/320/3222177/kepala_bgn_dadan_dicopot-VH3E_large.png
Prabowo Copot Dadan Hindayana Sebagai Kepala BGN, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/455/3221986/prabowo_subianto-J6Tb_large.jpg
7 Hasil Diplomasi Prabowo 1,5 Tahun, RI Masuk BRICS hingga Investasi Rp2.430 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/320/3221955/presiden_prabowo-kHai_large.png
Pertumbuhan Ekonomi Belum Merata, Prabowo: Mari Kita Jujur Kepada Diri Sendiri  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/320/3221950/seskab_teddy-4cgt_large.jpg
Seskab Teddy Ungkap Hasil Diplomasi Prabowo, BRICS hingga Investasi Rp2.430 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/320/3221921/presiden_prabowo-bWBS_large.jpg
Prabowo Sebut Koperasi Kekuatan Baru Transformasi Ekonomi Pancasila
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement