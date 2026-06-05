Poltracking: Pemerintah Prabowo Punya Modal Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

JAKARTA - Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mampu menembus angka 72,2 persen. Hal demikian tentu menjadi modal sosial dan politik kuat memasuki tahun pemerintahan kedua terutama dalam menjaga daya beli dan mengelola sentimen ekonomi.

Hasil survei Poltracking Indonesia periode 11-17 Mei 2026 ini menunjukkan mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebanyak 72,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah, sedangkan hanya 25,1 persen lainnya menyatakan tidak puas.

“Pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun kedua ini memiliki modal sosial politik yang kokoh melalui tingkat kepuasan publik yang berada di atas 70 persen. Namun, tantangan terbesarnya adalah menjaga daya beli masyarakat dan mengelola sentimen ekonomi kelas menengah,” kata Peneliti Poltracking Indonesia, Ahmad Zia Fitrahudin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/6/2026).

Dia mengatakan capaian itu dapat menjadi fondasi kuat bagi pemerintah menjalankan agenda pembangunan pada fase konsolidasi pemerintahan. Menurutnya, persepsi publik terhadap kondisi ekonomi akan menjadi faktor penting yang menentukan keberlanjutan tingkat dukungan masyarakat pada masa mendatang.

Kelompok kelas menengah, tambah dia, dinilai memiliki ekspektasi lebih tinggi terhadap stabilitas ekonomi dan harga kebutuhan sehari-hari. Karena itu, perubahan harga kebutuhan pokok maupun kebijakan ekonomi yang berdampak langsung pada pengeluaran rumah tangga berpotensi memengaruhi tingkat kepuasan publik.