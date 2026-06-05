Tren Pencarian Rumah Beralih ke Digital, Akses Pembiayaan Hunian Kian Terintegrasi

JAKARTA - Perubahan perilaku masyarakat dalam mencari hunian semakin mengarah ke platform digital. Kondisi ini mendorong pelaku industri perbankan dan teknologi properti menjalin kerja sama untuk mempermudah proses pencarian rumah hingga pengajuan pembiayaan secara daring.

Salah satu kolaborasi terbaru dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan platform properti digital Pinhome. Kerja sama tersebut mencakup integrasi layanan pencarian properti dengan fasilitas pembiayaan perumahan, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk rumah baru, rumah bekas, hingga fasilitas pemindahan kredit (take over).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, kerja sama ini dilakukan sebagai respons terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat yang kini semakin mengandalkan layanan digital untuk memenuhi kebutuhan, termasuk dalam mencari hunian dan pembiayaan.

"BTN terus bertransformasi mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi dengan Pinhome menjadi bagian dari upaya kami memperluas akses pembiayaan rumah yang lebih mudah, cepat, dan relevan dengan gaya hidup masyarakat saat ini, khususnya generasi muda yang sangat akrab dengan teknologi digital," ujar Nixon dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait digitalisasi proses kredit konsumer di Jakarta.

1. Digitalisasi Ekosistem Properti

Menurut Nixon, pengalaman panjang BTN dalam menyalurkan pembiayaan perumahan perlu didukung oleh kemitraan dengan platform digital yang memiliki jangkauan luas kepada calon pembeli rumah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi properti dan layanan pembiayaan.

"Ekosistem properti saat ini semakin digital. Karena itu, kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui kanal-kanal yang memang menjadi pilihan mereka dalam mencari rumah dan memperoleh informasi pembiayaan," kata Nixon.