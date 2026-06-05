Apakah BLT Kesra dan BLT Dana Desa 2026 Itu Sama? Ini Penjelasannya

Apakah BLT Kesra dan BLT Dana Desa 2026 itu sama? Ini penjelasannya. (Foto: Okezone.com/Kemensos)

JAKARTA – Apakah BLT Kesra dan BLT Dana Desa 2026 itu sama? Ini penjelasannya.

Keduanya merupakan program bantuan langsung tunai pemerintah, namun memiliki perbedaan dari sisi sasaran penerima.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan BLT Dana Desa memiliki mekanisme dan kriteria penerima yang berbeda.

BLT Kesra ditujukan kepada masyarakat berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan sasaran keluarga pada kategori desil 1 hingga desil 4. Syarat umum penerima meliputi Warga Negara Indonesia, terdaftar dalam DTSEN, serta telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh Kementerian Sosial.

Sementara itu, penerima BLT Dana Desa ditetapkan melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kriteria penerima antara lain keluarga miskin ekstrem, warga yang kehilangan mata pencaharian, memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis atau disabilitas, tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), serta rumah tangga dengan lansia tunggal atau perempuan sebagai kepala keluarga.

Perbedaan Penyaluran Bantuan