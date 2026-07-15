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Bansos PKH dan BPNT Cair 20 Juli 2026, Ini Rinciannya

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |07:03 WIB
Bansos PKH dan BPNT Cair 20 Juli 2026, Ini Rinciannya
Bansos PKH dan BPNT Cair 20 Juli 2026. (Foto :Okezone.com/IMG)
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JAKARTA – Bantuan sosial (bansos) masih akan dicairkan pada bulan ini, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Penyaluran bansos tersebut dijadwalkan mulai berlangsung pada Senin, 20 Juli 2026.

Besaran Bansos PKH

Anggaran bansos PKH pada 2026 ditetapkan sebesar Rp28,7 triliun. Bantuan tersebut disalurkan kepada penerima dengan rincian sebagai berikut:

Ibu hamil: Rp750.000 per tahap.
Anak usia dini: Rp750.000 per tahap.
Siswa SD: Rp225.000 per tahap.
Siswa SMP: Rp375.000 per tahap.
Siswa SMA: Rp500.000 per tahap.
Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000 per tahap.
Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap.

Bansos BPNT

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