Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Merosot 8,69 Persen Terlemah di ASEAN, Purbaya Ungkap Ungkap Pemicunya

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |13:30 WIB
IHSG Merosot 8,69 Persen Terlemah di ASEAN, Purbaya Ungkap Ungkap Pemicunya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi dipengaruhi persepsi negatif. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi dipengaruhi persepsi negatif dari berbagai pihak terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Padahal, sebagian persepsi negatif terhadap data ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya benar.

Namun, masyarakat justru sudah terbawa arus oleh persepsi tersebut sehingga menimbulkan kekhawatiran dan menghambat keputusan investasi.

“Tapi ketika persepsi dibilang kita mau hancur, segala macam, sebagian orang terpengaruh. Itu yang akan kita hilangkan dengan kerja sama yang lebih erat dengan Bank Sentral,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Sabtu (6/6/2026).

Menkeu Purbaya menilai hingga saat ini aktivitas ekonomi masyarakat masih berjalan normal. Meski di satu sisi nilai tukar rupiah mengalami pelemahan, hal tersebut sedikit banyak membentuk penyesuaian harga di pasar.

“Kendala utama adalah persepsi negatif terhadap ekonomi kita yang tidak terlalu benar. Karena APBN kita bagus, ekonomi tumbuh cukup baik. Sampai sekarang kalau kita ke mana-mana, aktivitas ekonomi meningkat,” lanjut Purbaya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/320/3222963//purbaya-zylN_large.jpg
Purbaya Sidak Tanjung Priok, Soroti Penumpukan 3.100 Kontainer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/320/3222959//purbaya-9zVA_large.jpg
Purbaya Sebut MBG dan Kopdes Tak Dipersoalkan Lembaga Rating Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/320/3222958//ihsg_melemah-uyKa_large.jpg
Mensesneg Soroti Oknum Nakal dan Spekulan yang Pengaruhi Rupiah dan IHSG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/320/3222947//purbaya-6PY7_large.jpg
Purbaya Janji Ringankan Beban Pedagang dan Ibu Rumah Tangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/278/3222926//ihsg_menguat-vjno_large.jpg
Deretan Saham Ini Melonjak hingga 77% saat IHSG Merosot 8,69% di Minggu Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/320/3222934//dasco-1reb_large.jpg
Purbaya Perkuat Sinergi dengan BI untuk Memperkuat Rupiah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement