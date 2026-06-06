Mensesneg Soroti Oknum Nakal dan Spekulan yang Pengaruhi Rupiah dan IHSG

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyoroti adanya oknum nakal hingga spekulan yang turut memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

“Kadang-kadang kan banyak juga, mohon maaf ya, ada yang nakal-nakalnya, ada spekulan-spekulannya yang tanpa disadari juga memberi pengaruh terhadap nilai tukar atau terhadap indeks harga saham kita di IHSG,” kata Prasetyo kepada awak media usai menghadiri pertemuan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu (6/6/2026).

Prasetyo juga menilai komunikasi Bank Indonesia kepada publik di tengah pelemahan rupiah telah dilakukan secara berkelanjutan. Namun, ia tidak mempermasalahkan jika ada masyarakat yang memberikan kritik konstruktif.

“Ya, kalau menurut hemat kami, sebetulnya komunikasi sudah terus disampaikan kepada publik. Hanya memang dalam situasi seperti ini sering secara alamiah kita merasa ada yang kurang. Makanya tidak menjadi masalah, justru itu harus kita perbaiki sebagai masukan dan kritik yang konstruktif,” ujarnya.

Prasetyo menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional dipengaruhi oleh berbagai sektor yang saling berkaitan. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun lembaga terkait, perlu menjalankan perannya secara optimal untuk menjaga stabilitas ekonomi.