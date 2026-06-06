Deretan Saham Ini Melonjak hingga 77% saat IHSG Merosot 8,69% di Minggu Ini

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah saham yang menjadi penghuni top gainers selama perdagangan sepekan periode 2-5 Juni 2026. Kinerja saham-saham tersebut tercatat di tengah merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 8,69 persen ke level 5.594.

Harga saham PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) menjadi yang paling menguat dengan kenaikan 77,73 persen selama sepekan. MMIX mengakhiri perdagangan di level 750, naik dari posisi 422 pada pekan sebelumnya.

Selain itu, saham PT Nusantara Almazia Tbk (NZIA) juga mencatatkan penguatan signifikan sebesar 74,24 persen, dari level 132 pada pekan lalu menjadi 230 pada penutupan perdagangan pekan ini.

Beberapa emiten lain juga masuk dalam daftar top gainers dengan kenaikan lebih dari 30 persen. PT Satu Visi Putra Tbk (VISI) menguat 38,26 persen dari level 745 menjadi 1.030. Sementara itu, saham PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) naik 31,71 persen dari 410 menjadi 540.

Selanjutnya, saham PT Asiaplast Industries Tbk (APLI) menguat 29,01 persen dari 262 menjadi 338. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) naik 23,98 persen dari level 492 menjadi 610. Adapun saham PT Indo Komoditi Korpora Tbk (INCF) menguat 21,05 persen dari 1.520 menjadi 1.840.