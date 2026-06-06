Purbaya Perkuat Sinergi dengan BI untuk Memperkuat Rupiah

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia (BI). Ia meyakini sinergi tersebut mampu memperkuat nilai tukar rupiah secara signifikan.

Purbaya mengatakan ke depan pihaknya akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi dapat semakin cepat.

"Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan bank sentral," kata Menkeu usai menggelar pertemuan tertutup dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Kementerian Keuangan, kata dia, akan mendukung Bank Indonesia dalam memperkuat koordinasi agar kebijakan ke depan semakin sinkron. Dengan demikian, dampak kebijakan moneter dan fiskal diharapkan lebih signifikan terhadap perekonomian.

"Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar terhadap nilai tukar rupiah sehingga rupiah akan menguat secara signifikan ke depannya, kembali ke level yang lebih tinggi dari sekarang," ujarnya.

"Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Saya dengar penjual tempe, penjual tahu, sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Itu jelas menaikkan cost of production (biaya produksi) mereka," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan kenaikan suku bunga di negara maju telah memicu arus keluar modal dari pasar domestik, baik dari pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).