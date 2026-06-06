Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

4 Strategi Dongkrak Inklusi Keuangan dan Investasi di Jakarta

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |19:03 WIB
4 Strategi Dongkrak Inklusi Keuangan dan Investasi di Jakarta
Perluasan inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM, akses pembiayaan perumahan, serta penguatan iklim investasi. (foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Bank Jakarta menyiapkan empat strategi utama untuk mendukung transformasi Jakarta sebagai kota dengan sistem keuangan yang lebih inklusif dan terkoneksi. Strategi tersebut mencakup perluasan inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM, akses pembiayaan perumahan, serta penguatan iklim investasi.

Direktur Utama Agus H Widodo menegaskan peran Bank Jakarta sebagai penghubung berbagai elemen pembangunan kota melalui sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. 

Menurut Agus, gambaran Jakarta masa depan tidak hanya diukur dari keberadaan gedung pencakar langit, jaringan transportasi modern, atau teknologi kecerdasan buatan yang semakin berkembang. Lebih dari itu, kota masa depan harus mampu membangun keterhubungan antarpemangku kepentingan di dalamnya.

“Jakarta tidak kekurangan gedung, jalan, maupun teknologi. Yang masih perlu diperkuat adalah keterhubungan antara warga dengan layanan, UMKM dengan pasar, investor dengan peluang, serta pemerintah dengan masyarakat,” ujar Agus di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Dia menjelaskan, jika MRT Jakarta berperan sebagai Mobility Operating System, sementara Transjakarta menjadi platform mobilitas publik dan PAM Jaya mengelola sistem layanan air, maka Bank Jakarta ingin menjadi Financial Operating System bagi Jakarta.

Dalam mewujudkan visi tersebut, Bank Jakarta mengusung empat strategi utama. Pertama, financial inclusion atau inklusi keuangan dengan memastikan seluruh warga Jakarta dapat mengakses layanan keuangan formal secara mudah, aman, dan digital.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/278/3222577//bei-Gj2a_large.jpg
BEI Bantah Kabar Indonesia Turun ke Frontier Market
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/612/3219827//mengelola_keuangan-IWbx_large.jpg
Investasi Aman untuk Para Ibu di Tengah Ketidakstabilan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219752//pelabuhan-YSK0_large.jpg
Danantara Sumber Daya Indonesia Tutup Celah Kebocoran Ekspor, Devisa Negara Berpotensi Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/320/3217026//icc-yaDb_large.jpg
Transaksi Digital Makin Mudah, Mahasiswa Harus Cermat Kelola Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/622/3216935//investasi-a3Lz_large.jpg
Minat Investasi Anak Muda Naik, Reksa Dana Jadi Pilihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/320/3215223//mnc_asset-LGd6_large.jpg
MNC Asset Management–Bank Neo Commerce Gelar Seminar Investasi Bertema Strategi Aset di Malang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement