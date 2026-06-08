Tiket Kereta Diskon 30 Persen, Ini Syarat yang Perlu Diketahui

Harga tiket kereta api mendapat diskon 30 persen khusus pada momen libur sekolah atau libur semester awal 2026. (Foto :Okezone.com/KAI)

JAKARTA - Harga tiket kereta api mendapat diskon 30 persen khusus pada momen libur sekolah atau libur semester awal 2026. Diskon tiket ini diterapkan untuk kereta api kelas ekonomi komersial yang diproyeksikan dapat membuat biaya transportasi semakin kompetitif dan terjangkau bagi masyarakat.

Sebagaimana keterangan dalam laman BUMN, program promosi ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk menikmati mobilitas dengan anggaran yang lebih efisien, baik untuk keperluan wisata, pulang ke kampung halaman, silaturahmi keluarga, maupun agenda lainnya di berbagai kota tujuan.

Masa liburan sekolah kerap menjadi salah satu periode dengan pergerakan masyarakat yang sangat masif, ketika banyak keluarga menjadwalkan bepergian bersama ke luar daerah secara serentak.

Merespons tingginya permintaan perjalanan tersebut, manajemen KAI menyediakan tarif yang lebih bersahabat guna memperluas aksesibilitas layanan transportasi kereta api bagi seluruh lapisan masyarakat. Diskon tiket sebesar 30 persen ini sudah dapat dipesan mulai 6 Juni 2026 melalui seluruh kanal penjualan tiket resmi yang dikelola KAI.

Adapun tiket dengan harga khusus tersebut dapat digunakan untuk jadwal keberangkatan kereta api mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026, yang bertepatan dengan periode puncak libur sekolah di Indonesia. Melalui inisiatif ini, KAI mendorong masyarakat untuk menyusun rencana perjalanan lebih awal serta mendapatkan opsi transportasi yang ekonomis di tengah lonjakan kebutuhan mobilitas selama musim liburan.

Kereta api hingga kini konsisten menjadi pilihan utama moda transportasi publik karena menjamin ketepatan waktu operasional, kenyamanan sepanjang perjalanan, serta konektivitas yang kuat menuju berbagai kota.

Ketersediaan berbagai layanan kereta ekonomi komersial untuk rute antarkota juga memudahkan penumpang menjangkau titik-titik penting, mulai dari objek wisata, kawasan pendidikan, destinasi budaya, hingga pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.