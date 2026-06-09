Danantara Buka Peluang Bentuk Perusahaan Leasing Pesawat

JAKARTA - Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pelaksana BUMN Dony Oskaria mengungkapkan rencana Danantara untuk membuka perusahaan leasing pesawat atau penyewaan pesawat terbang.

Menurut Dony, pembentukan perusahaan leasing pesawat di bawah Danantara menjadi opsi untuk menjalani kontrak pembelian 50 pesawat Boeing dari Amerika Serikat (AS).

Dony menjelaskan opsi tersebut dikaji untuk mendapatkan formula yang lebih efisien dan paling menguntungkan untuk negara maupun perusahaan maskapai, dari kontrak pembelian 50 pesawat Boeing dalam beberapa tahun mendatang.

"Kita sedang mengkaji juga kan kemungkinan Danantara itu membuka perusahaan leasing company sendiri dan sebagainya. Jadi dipertimbangkan mana yang paling menguntungkan untuk kita," ujar Dony saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (8/6/2026).

Dony mengatakan saat ini proses pembelian 50 pesawat Boeing untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) masih dalam tahap kajian, mulai dari dari jadwal kedatangan pesawat hingga skema bisnisnya. Namun, Dony menegaskan pemerintah tetap berkomitmen membeli pesawat Boeing.

"Tentu banyak pertimbangan ya, dan tentu komitmennya harus kita jalankan, tapi pertimbang-pertimbang. Waktunya juga kan masih dipelajari, kedatangan pesawatnya, business models-nya, termasuk juga nanti leasing-nya akan pakai yang mana," sambungnya.