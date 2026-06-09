Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kronologi Tiffany & Co Digesel hingga Akhirnya Kembali Dibuka Purbaya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |11:12 WIB
Kronologi Tiffany & Co Digesel hingga Akhirnya Kembali Dibuka Purbaya
Kronologi Tiffany & Co Digesel hingga Akhirnya Kembali Dibuka Purbaya (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka segel gerai barang mewah Tiffany & Co di Mal Plaza Indonesia, Jakarta. Gerai Tiffany & Co sebelumnya disegel karena tersangkut kasus kepabeanan.

Usai segel dibuka, Purbaya memastikan operasional retail tersebut telah kembali berjalan normal setelah sebelumnya sempat tersandung masalah pelanggaran hukum di sektor kepabeanan.

“Yang bersangkutan telah berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

Gerai Tiffany & Co diketahui sempat tersangkut kasus kepabeanan karena melakukan aktivitas impor komoditas barang yang belum dideklarasikan secara resmi, serta belum merampungkan seluruh dokumen kewajiban kepabeanan yang dipersyaratkan oleh regulasi domestik.

Menindaklanjuti pelanggaran berat tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bergerak cepat melakukan audit kepabeanan secara menyeluruh. 

Hasil audit tersebut berujung pada penerbitan Surat Penetapan Pabean dengan total tagihan mencapai Rp97,49 miliar, di mana angka tersebut sudah mencakup akumulasi sanksi administratif berupa denda tunai sebesar Rp78,50 miliar.

Pihak manajemen Tiffany & Co mengambil sikap kooperatif dan melunasi seluruh kewajiban finansial tersebut.

Purbaya Buka Segel Gerai Tiffany & Co
Purbaya Buka Segel Gerai Tiffany & Co
 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/320/3223274/kemenkeu-jJRz_large.jpg
Kemenkeu Tegaskan Video Satu Keluarga Kaya Mendadak dari Dana Hibah Purbaya Adalah Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/320/3223258/menkeu_purbaya-5oVd_large.jpg
Purbaya Usul Perluasan Beasiswa LPDP Khusus di Sektor Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/320/3223100/purbaya-QVoh_large.jpg
6 Fakta Isu Purbaya Mundur dari Menkeu hingga Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/320/3223094/purbaya-ubip_large.jpg
4 Fakta Transaksi di Pelabuhan Wajib Pakai Rupiah hingga Biang Kerok 3.100 Kontainer Numpuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/320/3223091/purbaya-5scx_large.jpeg
3 Fakta MBG dan Kopdes Dianggapi Bebani APBN, Purbaya Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/455/3223124/purbaya-zZMg_large.jpg
Tutup Celah UMKM Pecah Usaha, Purbaya Belum Hitung Potensi Pajak dari PPh Final
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement