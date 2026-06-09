Dasco Ungkap Kondisi Bank Himbara Saat Ini

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah merampungkan pertemuan dengan jajaran petinggi himpunan bank milik negara (himbara) bersama Pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi terhadap situasi perbankan di tanah air saat ini.

Dasco menyampaikan, situasi perbankan nasional saat ini terbilang baik. Hal itu diketahui setelah mendapat penjelasan dari jajaran himbara.

“Tadi banyak bertukar pikiran mengenai situasi baik dari Himbara maupun perbankan nasional pada saat ini, yang berdasarkan hasil diskusi perkembangannya sangat bagus dan mungkin nanti akan diterangkan langsung baik oleh Pak Putrama maupun nanti dari pihak pemerintah,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Sementara itu, Dirut BNI, Putrama Wahju Setyawan menyampaikan, pihaknya telah melaporkan kinerja emiten himbara kepada DPR RI dan Pemerintah. Ia berkata, fundamental kinerja himbara terbilang baik.

“Sebagai gambaran dapat saya sampaikan untuk pertumbuhan kredit rata-rata di Himbara tumbuh di kisaran 20%, kemudian juga dana pihak ketiga tumbuh di kisaran 20-30%, kemudian juga likuiditas terjaga dengan sangat baik, LDR ada di kisaran 88% sampai dengan 90%. Kemudian selain itu juga loss reserve, credit cost juga terjaga, rata-rata NPL ada di bawah kisaran 2%,” ucap Putrama.