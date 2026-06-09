Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dasco Ungkap Kondisi Bank Himbara Saat Ini

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |11:36 WIB
Dasco Ungkap Kondisi Bank Himbara Saat Ini
Dasco Bertemu Dirut Bank Himbara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah merampungkan pertemuan dengan jajaran petinggi himpunan bank milik negara (himbara) bersama Pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi terhadap situasi perbankan di tanah air saat ini.

Dasco menyampaikan, situasi perbankan nasional saat ini terbilang baik. Hal itu diketahui setelah mendapat penjelasan dari jajaran himbara. 

“Tadi banyak bertukar pikiran mengenai situasi baik dari Himbara maupun perbankan nasional pada saat ini, yang berdasarkan hasil diskusi perkembangannya sangat bagus dan mungkin nanti akan diterangkan langsung baik oleh Pak Putrama maupun nanti dari pihak pemerintah,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Sementara itu, Dirut BNI, Putrama Wahju Setyawan menyampaikan, pihaknya telah melaporkan kinerja emiten himbara kepada DPR RI dan Pemerintah. Ia berkata, fundamental kinerja himbara terbilang baik.

“Sebagai gambaran dapat saya sampaikan untuk pertumbuhan kredit rata-rata di Himbara tumbuh di kisaran 20%, kemudian juga dana pihak ketiga tumbuh di kisaran 20-30%, kemudian juga likuiditas terjaga dengan sangat baik, LDR ada di kisaran 88% sampai dengan 90%. Kemudian selain itu juga loss reserve, credit cost juga terjaga, rata-rata NPL ada di bawah kisaran 2%,” ucap Putrama.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181533/perbankan-ovdI_large.jpg
Bank Mandiri dan BRI Kembali Minta Tambahan Dana ke Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170478/bank_dapat_rp200_triliun-tgBI_large.png
Penempatan Dana Rp200 Triliun di Bank Bisa Percepat Pemulihan Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170461/bank_dapat_rp200_triliun-BMTn_large.jpg
CEO Danantara Buka Suara soal Bank Himbara Bingung Dikasih Duit Banyak Rp200 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169445/bank_himbara-Lw7H_large.jpg
Pemerintah Guyur Dana Rp200 Triliun ke Himbara Pacu Optimisme Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/337/3223043//mensesneg_prasetyo_hadi-2GbO_large.jpg
Istana Tanggapi Usulan Menteri HAM agar Sipil Duduki Jabatan di Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/320/3222997//mensesner-rcoB_large.jpg
Dituding Telat Respons Rupiah Anjlok, Istana: Koordinasi Kami Intens
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement