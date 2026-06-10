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Bahlil Izin Panggil Prabowo 'Kakanda': Supaya Olahannya Cepat Masuk

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |15:56 WIB
Bahlil Izin Panggil Prabowo 'Kakanda': Supaya Olahannya Cepat Masuk
Bahlil Izin Panggil Prabowo 'Kakanda': Supaya Olahannya Cepat Masuk
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JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Hipmi Bahlil Lahadalia melempar candaan di depan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil meminta izin memanggil Prabowo dengan sebutan ‘Kakanda’ agar lebih akrab.

Candaan itu disampaikan Bahlil yang juga Menteri ESDM saat acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), di Lampung, Rabu (10/6/2026). Bahlil awalnya menyapa Ketua MPR Ahmad Muzani dengan ‘kanda’.

“Yang saya hormati Ketua MPR RI abang saya Bapak Ahmad Muzani mungkin biar lebih akrab kita panggil Kanda Ahmad Muzani,” ujarnya.

Bahlil lantas mengungkap panggilan ‘Kanda’ itu dipelopori di Hipmi. Oleh karena itu, ia meminta izin untuk memanggil Prabowo ‘kanda’.

“Tadi kita ada aspirasi pak, katanya panggilan kanda dinda itu sebenernya di Hipmi, Pak,” ujarnya.

“Kalau Bapak berkenan saya izin bapak dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami juga ingin memanggil Kakanda Bapak Presiden Prabowo Subianto,” lanjut Bahlil.

 

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