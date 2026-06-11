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SMRA Bagikan Dividen Rp5 per Saham

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |18:10 WIB
SMRA Bagikan Dividen Rp5 per Saham
PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) memutuskan membagikan dividen sebesar Rp5 per lembar. (Foto :Okezone.com/Summarecon)
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JAKARTA - PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) memutuskan membagikan dividen sebesar Rp5 per lembar saham atau total Rp82,5 miliar dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Public Expose yang digelar hari ini.

Keputusan ini diambil setelah SMRA mencatat kinerja operasional yang positif sepanjang 2025. Summarecon berhasil membukukan marketing sales sebesar Rp5,53 triliun pada 2025, meningkat 27% dan melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp5 triliun.

Menurut President Director Summarecon, Adrianto P. Adhi, di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih berlangsung, SMRA bersyukur pasar hunian menengah dan menengah atas tetap menunjukkan resiliensi yang baik terhadap permintaan produk dengan kualitas pembangunan tinggi, konsep pengembangan kawasan terintegrasi, serta nilai investasi jangka panjang.

“Ke depan, dalam menghadapi tantangan ekonomi yang masih berlangsung saat ini, Summarecon akan tetap menjaga pengelolaan cash management secara prudent, mencermati perubahan pasar yang terjadi, dan tetap berfokus pada pengembangan kota terpadu yang berkelanjutan untuk menciptakan pertumbuhan jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya, Rabu (11/6/2026).

Sepanjang 2025, Summarecon membukukan pendapatan sebesar Rp8,77 triliun. Sementara itu, laba bersih tercatat mencapai Rp1,20 triliun. Unit Pengembangan Properti (Property Development) yang meliputi penjualan hunian, komersial, dan apartemen membukukan pendapatan sebesar Rp5,51 triliun dan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap total pendapatan Summarecon, yaitu 63%.

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