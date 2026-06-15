4 Fakta Harga BBM dan LPG Subsidi Dijamin Tidak Naik

JAKARTA - Harga BBM dan LPG subsidi dipastikan tidak akan naik meski harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax dan Pertamax Green, telah mengalami kenaikan signifikan beberapa waktu lalu.

Berikut fakta-fakta harga BBM dan LPG subsidi tak naik yang dirangkum Okezone, Senin (15/6/2026).

1. Arahan Prabowo

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM dan LPG subsidi merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan,” ujarnya.

2. Alasan Pertamax Naik

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkap alasan penyesuaian harga Pertamax.

DIa menjelaskan, Pertamax merupakan bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi sehingga harganya harus mengikuti harga minyak dunia.

"Pertamax adalah BBM Non-Subsidi. Artinya, harga Pertamax harus mengikuti harga minyak dunia," kata Teddy dalam unggahan akun Instagram.