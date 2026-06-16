Ingin Beli Harley-Davidson tapi Dilarang Istri, Purbaya: Saya Enggak Punya Motor

Ingin Beli Harley-Davidson tapi Dilarang Istri, Purbaya: Saya Enggak Punya Motor (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bercerita ingin membeli motor gede (moge) Harley Davidson tapi dilarang istri.

Cerita ini disampaikan Purbaya saat menghadiri acara Penyerahan Hasil Lelang Badan Pemulihan Aset Fair 2026 kepada Kementerian Keuangan yang turut dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Purbaya menuturkan ingin membeli motor Harley-Davidson dan mengikuti kegiatan lelang yang diselenggarakan Kejaksaan Agung.

Sambil berinteraksi langsung dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Purbaya berseloroh bahwa dirinya berniat untuk ikut menebus aset jika terdapat unit Harley Davidson yang dilelang.

Namun, dia buru-buru menambahkan bahwa keinginan memiliki motor tersebut sebenarnya terganjal oleh restu sang istri.

“Barangnya apa Pak? Nggak ada Harley Davidson ya pak? Kalau ada Harley Davidson saya mau tebus Pak. Saya enggak punya motor tapi nggak boleh beli sama istri Pak, cuma cita-cita aja itu Pak.” ungkap Purbaya yang disambut tawa para undangan yang hadir.

Ketertarikan Purbaya terhadap mekanisme lelang eksekusi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kejaksaan Agung ternyata bukan sekadar kelakar. Purbaya mengaku bahwa dirinya secara pribadi memiliki pengalaman langsung membeli aset tanah melalui jalur lelang resmi pemerintah.

Dia meminta Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) agar terus menginformasikan pelaksanaan lelang serupa sepanjang tahun ke depan.

Sambil bercanda, Purbaya bahkan menantang para pejabat negara lainnya untuk tidak ragu ikut serta berburu barang di kanal resmi pemerintah tersebut.

"Saya pernah beli lelang Pak, dapat tanah, lumayan lah. Boleh kan pejabat? Boleh enggak Pak? Boleh ya? Saya pengen dapat yang murah juga. Nggak murah-murah amat kayaknya ya, harganya naik kan ya? Kalau saya lihat itu harganya akhirnya, awalnya pembukanya murah, tapi akhirnya tinggi juga. Tapi saya pengen tahu. Sama pejabat lain juga suruh beli kalau ada. Mungkin mereka nggak berani beli ya Pak ya? Udah pada kaya kali ya? Cuma saya aja yang duitnya pas-pasan," ungkap dia.