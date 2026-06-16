Intip Progres Koperasi Merah Putih, Menkop Targetkan 30 Ribu Beroperasi Agustus 2026

JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono melaporkan progres pembangunan dan pengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Saat ini, KDKMP yang telah selesai 100 persen pembangunan fisik berupa gudang, gerai, dan alat kelengkapan lainnya sebanyak 12.533 unit, sementara yang masih dalam tahap konstruksi sebanyak 22.737 unit.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) bertekad mengejar target operasionalisasi KDKMP sebanyak 30 ribu unit pada Agustus 2026 sebagai lanjutan dari beroperasinya 1.061 KDKMP.

"Sampai akhir tahun 2026 ini kami harapkan jumlah koperasi desa/kelurahan Merah Putih yang beroperasi sebanyak 40 ribu," katanya, Selasa (16/6/2026).

Menkop menjelaskan bahwa dalam rapat kerja tersebut telah dibahas bersama Komisi VI DPR RI untuk mengawal penambahan pagu anggaran Kemenkop tahun anggaran 2027 sebesar Rp1,34 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp542,88 miliar. Dengan usulan tersebut, diharapkan anggaran Kemenkop untuk RKA dan RKP tahun 2027 dapat bertambah menjadi Rp1,89 triliun.

Usulan tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung penguatan program manajemen sebesar Rp228,37 miliar dan program perkoperasian sebesar Rp1,12 triliun.