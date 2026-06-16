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KAI Siap Beralih ke B50, Uji Coba Biodiesel Terus Dimatangkan

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |23:07 WIB
KAI Siap Beralih ke B50, Uji Coba Biodiesel Terus Dimatangkan
PT Kereta Api Indonesia (Persero) mematangkan rencana kerja (roadmap) penerapan biodiesel secara bertahap. (Foto: Okezone.com/KAI)
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JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mematangkan rencana kerja (roadmap) penerapan biodiesel secara bertahap dalam sistem operasional perkeretaapian. Proses transisi bahan bakar di lingkungan internal KAI ini dijalankan selaras dengan regulasi mandatori biodiesel yang digulirkan pemerintah.

Merujuk pada data lingkungan internal perusahaan, riwayat penggunaan bahan bakar operasional KAI tercatat terus mengalami peningkatan, mulai dari B0 pada 2017, naik menjadi B20 pada periode 2018–2019, berlanjut ke B30 pada 2020–2022, B35 pada 2023–2024, B40 pada 2025–2026, dan saat ini diarahkan untuk bertransisi menuju pemanfaatan B50 pada 2026.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, mengemukakan bahwa perkembangan transisi energi dari formulasi B0 hingga B50 menjadi bukti nyata pentingnya konsistensi arah kebijakan energi nasional serta kesiapan operator transportasi publik dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam layanan publik yang andal.

“Transformasi energi Indonesia membutuhkan sektor transportasi yang mampu beradaptasi secara terukur. KAI memperkuat peran kereta api melalui roadmap biodiesel dari B0 menuju B50, dengan memastikan setiap tahapan berjalan selaras dengan keselamatan, keandalan layanan, efisiensi energi, dan penurunan emisi,” kata Bobby, Selasa (16/6/2026).

Menurut Bobby, industri perkeretaapian memegang peranan yang sangat krusial karena berada di pusat kebutuhan mobilitas publik, kelancaran logistik barang, serta target dekarbonisasi nasional.

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Topik Artikel :
KAI Kereta BBM B50 Biodiesel 50% B50
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