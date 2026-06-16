Lewat Anggaran Bedah Rumah, Pemerintah Sasar Perbaikan Toko Berpenghasilan Rendah

JAKARTA - Pemerintah mempercepat realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kawasan Jakarta. Jangkauan program, kini turut merenovasi toko-toko yang kurang layak milik masyarakat berpenghasilan rendah.

Kementerian PKP menerapkan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan secara transparan, hemat, dan akuntabel.

Di Kelurahan Kalianyar, proses PTT ini berjalan di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan SDM, Iriyanto. Melalui sistem ini, warga penerima manfaat diberi kebebasan untuk menentukan sendiri penyedia bahan bangunan secara terbuka.

Toko-toko yang berpartisipasi dalam pemilihan ini meliputi Toko Hidup Makmur dan Toko Sinar Bangun Jaya. Hasil dari penerapan mekanisme tersebut terbukti mampu menghemat anggaran negara hingga kisaran Rp9 juta.

Menteri PKP Maruarar Sirait menerangkan bahwa penerapan metode PTT merupakan terobosan baru yang tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga memperkuat integritas program agar bersih dari praktik korupsi.

"Sistem PTT dilakukan selain berguna untuk efisiensi anggaran, juga dapat digunakan kembali untuk kepentingan rakyat dengan cara yang transparan, baik, benar dan antikorupsi," ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Selasa (16/6/2026).

Maruarar menekankan soal setiap rupiah dana publik yang dialokasikan dalam Program BSPS wajib diawasi secara terbuka dan dipertanggungjawabkan oleh semua pihak terkait. "Ini uang negara yang harus diawasi, harus transparan dan tidak boleh korupsi. Ada efisiensi sekitar Rp9 juta, saran saya berikan kepada yang paling miskin dan yang paling tua supaya kita bisa berkeadilan untuk rakyat," tegas dia.