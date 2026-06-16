Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Lewat Anggaran Bedah Rumah, Pemerintah Sasar Perbaikan Toko Berpenghasilan Rendah

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |14:20 WIB
Lewat Anggaran Bedah Rumah, Pemerintah Sasar Perbaikan Toko Berpenghasilan Rendah
Menteri Ara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah mempercepat realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kawasan Jakarta. Jangkauan program, kini turut merenovasi toko-toko yang kurang layak milik masyarakat berpenghasilan rendah. 

Kementerian PKP menerapkan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan secara transparan, hemat, dan akuntabel.

Di Kelurahan Kalianyar, proses PTT ini berjalan di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan SDM, Iriyanto. Melalui sistem ini, warga penerima manfaat diberi kebebasan untuk menentukan sendiri penyedia bahan bangunan secara terbuka.

Toko-toko yang berpartisipasi dalam pemilihan ini meliputi Toko Hidup Makmur dan Toko Sinar Bangun Jaya. Hasil dari penerapan mekanisme tersebut terbukti mampu menghemat anggaran negara hingga kisaran Rp9 juta.

Menteri PKP Maruarar Sirait menerangkan bahwa penerapan metode PTT merupakan terobosan baru yang tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga memperkuat integritas program agar bersih dari praktik korupsi.

"Sistem PTT dilakukan selain berguna untuk efisiensi anggaran, juga dapat digunakan kembali untuk kepentingan rakyat dengan cara yang transparan, baik, benar dan antikorupsi," ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Selasa (16/6/2026).

Maruarar menekankan soal setiap rupiah dana publik yang dialokasikan dalam Program BSPS wajib diawasi secara terbuka dan dipertanggungjawabkan oleh semua pihak terkait. "Ini uang negara yang harus diawasi, harus transparan dan tidak boleh korupsi. Ada efisiensi sekitar Rp9 juta, saran saya berikan kepada yang paling miskin dan yang paling tua supaya kita bisa berkeadilan untuk rakyat," tegas dia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/470/3224435/rumah_subsidi-Wlfy_large.jpg
Penyaluran FLPP Rumah Subsidi Capai 77 Ribu Unit hingga 11 Juni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/470/3220476/btn-DeTx_large.png
Skema KPR 40 Tahun Dikaji untuk Perluas Akses Hunian Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/470/3219986/menteri_ara-8xrb_large.jpg
Menteri Ara Sebut Akad Rusun Meikarta Bisa Sebagian Unit di Akhir 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/470/3214579/menteri_ara-B7R1_large.png
Renovasi 152 Rumah Kumuh di Menteng Ditargetkan Rampung 15 Juni 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/470/3214507/menteri_ara-WD3a_large.png
Hercules Cs Gugat KAI soal Sengketa Lahan Tanah Abang, Ini Respons Menteri Ara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/470/3210482/rumah_subsidi-i9V5_large.jpg
Ini Syarat Warga Jakarta yang Dapat Potongan BPHTB 50%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement