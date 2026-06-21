Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kurangi Ketergantungan Dana Pusat, Pemda Diminta Benahi Data Pajak Daerah

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |14:10 WIB
Kurangi Ketergantungan Dana Pusat, Pemda Diminta Benahi Data Pajak Daerah
Penetapan target PDRD selama ini dinilai belum berbasis data riil. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Penyusunan basis data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang akurat dinilai sangat penting untuk menentukan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penyusunan APBD, serta sebagai langkah awal untuk meningkatkan pendapatan daerah.

"Langkah ini dilakukan guna mengatasi rendahnya tax ratio daerah serta mengubah pola penetapan target PDRD yang selama ini dinilai belum berbasis data riil," ungkap Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri, Teguh, Minggu (21/6/2026).

Peran Krusial Basis Data Potensi

Untuk memutus siklus tersebut, pemerintah daerah diwajibkan membangun basis data potensi PDRD yang komprehensif. Basis data ini berfungsi sebagai fondasi bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan analisis potensi, memetakan sumber pendapatan baru, serta merumuskan kebijakan pemungutan yang lebih efektif dan efisien.

Saat ini, pengelolaan sektor PDRD masih menghadapi sejumlah tantangan klasik di lapangan. Selain rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, Pemda juga dihadapkan pada minimnya integrasi data serta keterbatasan sistem pengelolaan yang efisien. Melalui ketersediaan basis data yang valid, kendala-kendala tersebut diharapkan dapat segera teratasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/320/3224238//grafik-SJBE_large.png
1.092 BUMD Diminta Bertransformasi, 300 Perusahaan Daerah Masih Rugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/320/3223412//dirjen-lCHG_large.jpg
Creative Financing Jadi Jurus Pemda Perkuat Fiskal Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/320/3223376//pajak-GwOb_large.jpg
Kabar Baik, Denda Pajak Kendaraan dan Balik Nama Kendaraan Dihapus hingga Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/320/3222863//menkeu_purbaya-6lyk_large.jpg
Ditopang Sistem Coretax, Penerimaan Pajak Melesat 22,1 Persen pada Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/320/3222311//pajak-MaNC_large.jpg
Ini Aturan Tarif PPh Final 0,5 Persen untuk PT dan CV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/470/3221371//rumah-yChE_large.jpg
Penyebab NJOP Bisa Naik dari Akses MRT hingga Dekat Kawasan Komersial
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement