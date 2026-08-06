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Pajak Marketplace Ditunda, idEA Pastikan Industri Siap Jalankan Aturan Mulai November 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |10:03 WIB
Pajak Marketplace Ditunda, idEA Pastikan Industri Siap Jalankan Aturan Mulai November 2026
idEA menghormati keputusan pemerintah yang menunda pemberlakuan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace hingga 1 November 2026. (Foto :Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menghormati keputusan pemerintah yang menunda pemberlakuan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace hingga 1 November 2026. Penundaan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tersebut dinilai sebagai langkah penyesuaian jadwal yang tetap akan diikuti oleh seluruh pelaku industri.

Menurut Ketua Umum idEA, Budi Primawan, empat marketplace besar yang menjadi anggota asosiasi pada dasarnya telah melakukan serangkaian persiapan teknis sejak ditunjuk sebagai pemungut pajak. Persiapan tersebut mencakup pengujian sistem, penyesuaian proses bisnis, hingga sosialisasi intensif kepada para penjual (seller).

Meskipun jadwal pemungutan pajak resmi digeser oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), idEA memastikan kesiapan teknis yang telah dibangun tidak akan sia-sia dan akan menjadi fondasi saat kebijakan resmi mulai diimplementasikan.

"Apabila pemerintah melakukan penyesuaian terhadap jadwal implementasi, keempat marketplace anggota idEA tentu akan mengikuti ketentuan dan arahan resmi yang ditetapkan. Berbagai persiapan yang telah dilakukan tetap menjadi modal penting agar implementasi dapat berjalan lebih baik ketika jadwal pelaksanaannya ditetapkan kembali," ujar Budi dalam keterangan resminya, Rabu (5/8/2026).

Di samping kepatuhan industri, idEA menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang transparan dan kepastian regulasi dari regulator demi menjaga iklim usaha digital tetap kondusif.

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