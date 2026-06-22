Dirut PLN: 2 Pembangkit Besar Alami Kendala Teknis Jadi Penyebab Pemadaman Listrik di Jawa

JAKARTA - Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa ada dua pemangkit listrik besar mengalami kendala pada Jumat (19/6/2026), menjadi penyebab terjadinya pemadaman listrik di Pulau Jawa.

“Hari Jumat kami menyampaikan ada dua pembangkit besar milik mitra kami yang mengalami kendala teknis dan terpaksa keluar dari sistem. Dan untuk itu kami Minggu lalu langsung menurunkan tim PLN bersama dengan mitra kami untuk melakukan perbaikan,” ujar Darmawan saat Konferensi Pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Namun, Darmawan mengatakan bahwa pada Minggu (21/6) malam, satu pembangkit besar berhasil dipulihkan. Sehingga, sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik.

“Dan ada kabar yang baik tadi malam, satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa,” jelas Darmawan.

Dengan begitu, kata Darmawan, pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. “Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut," katanya.

Dia memastikan bahwa pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit, baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra atau Independent Power Producer mulai mengalir.

“Dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Kami memberikan apresiasi luar biasa atas dukungan, arahan, dan bimbingan dari pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, dalam hal ini Bapak Menteri Bahlil Lahadalia,” pungkasnya.

(Taufik Fajar)

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