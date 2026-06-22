Prabowo Panggil Dirut PLN ke Istana, Bahas Pemadaman Listrik di Jawa

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto panggil Direktur Utama (Dirut) PLN, Darmawan Prasodjo ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026). Hal ini untuk membahas pemadaman listrik di Pulau Jawa.

Dari pantauan iNews Media Group, tampak Dirut PLN Darmawan bersama jajaran tiba sekitar pukul 11.55 WIB. Kemudian, dia menjelaskan bahwa pemadaman bergilir di Pulau Jawa mulai diminimalisir.

“Pemadaman yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik, dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut,” ungkap Darmawan.

Darmawan juga menjelaskan bahwa pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit, baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra atau Independent Power Producer, minggu lalu mulai mengalir. “Dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa,” tegasnya.

Selain itu, Darmawan membeberkan bahwa di hari Jumat pihaknya telah menyampaikan ada dua pembangkit besar milik mitra yang mengalami kendala teknis dan terpaksa keluar dari sistem. Dan untuk itu, PLN langsung menurunkan tim bersama dengan mitra untuk melakukan perbaikan.