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Sedang Ajukan Pinjaman? Ini Cara Tentukan Nominal Pinjaman agar Tidak Berlebihan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |12:15 WIB
Sedang Ajukan Pinjaman? Ini Cara Tentukan Nominal Pinjaman agar Tidak Berlebihan
Ilustrasi menentukan nominal pinjaman. (Foto: dok Freepik/rawpixel)
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JAKARTA - Kebutuhan dana mendesak sering membuat seseorang tergoda mengajukan pinjaman dengan nominal yang lebih besar dari yang sebenarnya diperlukan. Alasannya beragam, mulai dari ingin punya "dana cadangan" ekstra, hingga sekadar memanfaatkan limit maksimal yang ditawarkan aplikasi. 

Padahal, semakin besar nominal pinjaman, semakin besar pula beban bunga dan cicilan yang harus ditanggung setiap bulan. Jika tidak dihitung dengan cermat, niat awal untuk membantu keuangan justru bisa berbalik menjadi sumber tekanan finansial baru.

Menentukan nominal pinjaman yang tepat bukan sekadar soal menahan diri, tetapi soal memahami kebutuhan riil, kemampuan membayar, dan risiko yang menyertainya. Berikut beberapa cara praktis yang bisa diterapkan agar pinjaman yang diajukan benar-benar proporsional dengan kondisi keuangan.

Mengapa Nominal Pinjaman Harus Dihitung dengan Cermat?

Nominal pinjaman yang terlalu besar dapat mengganggu arus kas bulanan. Pada awalnya, dana yang diterima mungkin terasa membantu. Namun, jika cicilan tidak seimbang dengan pendapatan, kondisi keuangan bisa menjadi lebih sulit.

Risiko yang dapat muncul antara lain keterlambatan pembayaran, penggunaan pinjaman baru untuk menutup cicilan lama, hingga berkurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.

Karena itu, keputusan meminjam sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan seberapa cepat dana bisa diperoleh, tetapi juga seberapa sanggup seseorang mengembalikannya. Dengan perhitungan yang tepat, pinjaman dapat digunakan secara lebih sehat dan sesuai tujuan.

1. Tentukan Tujuan Pinjaman Secara Spesifik

Langkah pertama sebelum menentukan nominal pinjaman adalah memahami tujuan penggunaan dana. Hindari mengajukan pinjaman hanya karena tersedia limit besar atau karena prosesnya mudah.

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