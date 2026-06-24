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MSCI Pertahankan Status Emerging Market Indonesia, OJK Kebut Reformasi Pasar Modal

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |09:07 WIB
MSCI Pertahankan Status Emerging Market Indonesia, OJK Kebut Reformasi Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif keputusan MSCI yang kembali mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Market. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif keputusan MSCI yang kembali mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Market dalam hasil MSCI 2026 Market Classification Review. Konfirmasi tersebut dinilai sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan pasar modal nasional.

"MSCI mempertahankan status Indonesia dalam kategori Emerging Market. Kami menyambut positif hasil asesmen tahunan MSCI tersebut. Pengumuman ini menjadi momentum untuk terus melanjutkan, memperkuat, dan mengakselerasi agenda reformasi pasar modal yang telah kami canangkan sejak awal tahun ini," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, Rabu (24/6/2026).

Menurut Hasan, MSCI dalam laporan terbarunya juga memberikan catatan positif terhadap berbagai langkah reformasi yang sedang dijalankan Indonesia. Lembaga penyedia indeks global tersebut mengakui sejumlah inisiatif dan kemajuan program reformasi yang dinilai telah meningkatkan transparansi serta kualitas informasi di pasar modal domestik.

Meski demikian, Hasan menegaskan OJK tidak akan berpuas diri. MSCI disebut masih akan terus memantau implementasi berbagai agenda reformasi yang tengah dijalankan Indonesia.

"Kami memastikan seluruh program reformasi pasar modal akan terus dijalankan secara konsisten dan diperkuat ke depan," katanya.

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