Batang dan Daun Sorgum Jadi Co-firing Bahan Bakar PLTU Pelabuhan Ratu

Biomassa sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi bersih melalui skema co-firing di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pelabuhan Ratu. (Foto: Okezone.com/PLN)

JAKARTA – Biomassa sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi bersih melalui skema co-firing di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pelabuhan Ratu terus digunakan. Biomassa berbasis tanaman sorgum dimanfaatkan menjadi bahan bakar pendamping batu bara melalui produk sorgum dust yang dihasilkan dari batang dan daun tanaman. Sementara bagian bulir sorgum tetap dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, menjelaskan, ini menjadi bentuk sinergi antara sektor energi dan pertanian yang tidak hanya mendukung dekarbonisasi, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar wilayah operasi.

“Program biomassa sorgum ini menjadi bukti bahwa transisi energi tidak harus mengorbankan kepentingan masyarakat. Justru sebaliknya, kami ingin memastikan masyarakat di sekitar wilayah operasi turut merasakan manfaat ekonomi dari setiap langkah transformasi energi yang kami jalankan,” ujar Bernadus, Rabu (24/6/2026).

Pengembangan dari inisiatif ini telah berjalan sejak 2025, mulai dari tahap penanaman hingga pemanfaatan hasil panen sebagai bahan baku biomassa. PLN Indonesia Power juga berperan sebagai off-taker yang memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi petani.

Melalui skema tersebut, sorgum diolah menjadi sumber energi alternatif untuk mendukung co-firing di PLTU Pelabuhan Ratu. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat rantai pasok biomassa berbasis masyarakat sekaligus mendorong penerapan ekonomi sirkular di sektor energi.

Bernadus menambahkan, model pengembangan biomassa berbasis masyarakat di Pelabuhan Ratu berpotensi direplikasi di unit pembangkit lain milik PLN Indonesia Power.

“Kami berkomitmen untuk terus memperluas program biomassa berbasis masyarakat ini, sejalan dengan upaya mempercepat pencapaian target net zero emissions sekaligus mewujudkan ekonomi sirkular yang mandiri di berbagai wilayah operasi,” katanya.

(Feby Novalius)

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