RI Punya Modal Kuat Jadi Pemain Utama Kendaraan Berbasis Software

Indonesia memiliki posisi strategis dalam perkembangan industri kendaraan berbasis perangkat lunak atau software-defined vehicles. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indonesia memiliki posisi strategis dalam perkembangan industri kendaraan berbasis perangkat lunak atau software-defined vehicles (SDV) berkat kekayaan mineral kritis, potensi energi terbarukan, dan bonus demografi yang dimiliki.

Setidaknya terdapat empat faktor utama yang akan mendorong Indonesia bergerak menuju rantai nilai yang lebih tinggi, yakni besarnya permintaan domestik, kebutuhan industrialisasi, optimalisasi nilai tambah sumber daya alam, serta tekanan perubahan iklim dan urbanisasi.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menjelaskan bahwa transformasi industri otomotif menuju kendaraan berbasis perangkat lunak tidak hanya berbicara mengenai data dan teknologi digital, tetapi juga mencakup kebutuhan terhadap material maju, energi, serta kemampuan manufaktur berteknologi tinggi.

“Ketika kita berbicara mengenai mobil yang menjadi perangkat lunak, kita juga berbicara mengenai sebuah platform, bukan hanya untuk perangkat lunak dan data, tetapi juga untuk ilmu material, mineral kritis, energi, dan tentu saja manufaktur maju,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).

Perspektif Anin ini disampaikan dalam sesi bertajuk When Cars Became Software pada rangkaian 17th Annual Meeting of the New Champions 2026 Summer Davos yang diselenggarakan oleh World Economic Forum (WEF) di Dalian, China, Selasa (23/6).