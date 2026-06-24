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Vietnam Jadi Acuan Pengembangan SDM Indonesia

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |15:28 WIB
Vietnam Jadi Acuan Pengembangan SDM Indonesia
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengevaluasi peta jalan pengembangan sumber daya manusia (SDM) nasional. Belajar dari pesatnya kemajuan ekonomi negara tetangga, Kadin kini melirik Vietnam sebagai tolok ukur dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja untuk kebutuhan sektor industri.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, menilai Vietnam telah menjadi acuan utama dalam percakapan mengenai efisiensi industri. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa Indonesia mulai tertinggal dalam aspek persaingan global.

"Kami sedang melihat Vietnam ini sebagai salah satu negara yang sangat cepat perkembangannya. Karena kita lihat kita mulai tertinggal dari Vietnam, maka mungkin Vietnam ini perlu kita jadikan benchmark," ujar Shinta saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut Shinta, perbedaan mencolok antara Indonesia dan Vietnam tidak hanya terletak pada kemudahan perizinan atau insentif investasi, tetapi juga pada produktivitas pekerja yang dipengaruhi oleh durasi kerja dan kedisiplinan operasional di lapangan.

Dalam perbandingannya, Shinta menyoroti perbedaan durasi kerja yang cukup signifikan antara kedua negara. Perbedaan budaya kerja ini dinilai sebagai faktor krusial yang menentukan output produksi di sektor manufaktur.

"Jam kerja di Vietnam itu melebihi Indonesia, di mana Vietnam 48 jam, sementara Indonesia hanya 40 jam. Ini bukan hanya soal tinggi upah, tetapi produktivitas yang menjadi kunci utama," tegas Shinta.

Kadin memandang bahwa revitalisasi sistem pendidikan dan pelatihan kerja di Indonesia harus segera dilakukan untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Kadin menitikberatkan pada penyusunan ulang skema pengembangan talenta yang tidak hanya mengandalkan teori, tetapi juga berfokus pada efisiensi kerja.

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