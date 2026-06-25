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HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ini Hasil RUPST dan RUPSLB MNC Kapital Indonesia (BCAP)

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |17:19 WIB
Ini Hasil RUPST dan RUPSLB MNC Kapital Indonesia (BCAP)
Ini Hasil Hasil RUPST dan RUPSLB MNC Kapital Indonesia (Foto: Dokumentasi)
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JAKARTA - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) hari ini menyetujui Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

RUPST juga menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025. Pada tahun 2025, BCAP berhasil membukukan total pendapatan konsolidasian sebesar Rp3,77 triliun atau naik 16,2% dibandingkan tahun 2024. 

Mayoritas kontribusi pendapatan konsolidasian Perseroan tahun 2025 masih berasal dari MNC Bank sebesar 45,1% disusul MNC Life 18,7%, MNC Insurance 13,3%, MNC Sekuritas 6,8%, MNC Finance 6,1%, MNC Leasing 4,6%, MNC Teknologi Nusantara 3,6% dan lainnya 1,8%. Laba bersih BCAP pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp277,93 miliar, meningkat 130,1% dari tahun 2024. 

Dari sisi neraca, jumlah aset konsolidasian Perseroan mencapai Rp29,04 triliun pada tahun 2025. Sedangkan jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan mencapai Rp23,62 triliun dan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan sebesar Rp5,42 triliun di 2025. 

RUPST BCAP menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris, serta mengubah komposisi anggota Direksi Perseroan, di antaranya dengan menyetujui pengangkatan Bapak Aan Setiawandi dan Ibu Susanty Tjandra Sanusi sebagai Direktur Perseroan yang baru, efektif terhitung sejak ditutupnya RUPST.  

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BCAP terbaru menjadi:  

Dewan Komisaris 

Komisaris Utama: Angela Herliani Tanoesoedibjo  

Komisaris: Santi Paramita 
Komisaris Independen: Sukisto

Direksi 

Direktur Utama: Mashudi Hamka
Direktur: Anthony Putra Tjiptodihardjo 
Direktur: Muhammad Suhada 
Direktur: Aan Setiawandi
Direktur: Susanty Tjandra Sanusi 

RUPS BCAP

 

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