Purbaya Dijadwalkan Bertemu Kepala BGN Siang Ini

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan pertemuan penting dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada siang hari ini, Kamis (25/6/2026).

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro mengonfirmasi bahwa agenda pembahasan tatap muka antara bendahara negara dan pimpinan BGN tersebut telah masuk ke dalam lini jadwal resmi kementerian.

“Sementara masih terjadwal,” ungkap Deni saat memberikan konfirmasi kepada iNews Media Group, Kamis (25/6/2026).

Rencana pertemuan antara Purbaya dan pimpinan BGN ini sebenarnya telah dirancang sejak pekan lalu. Namun, agenda tersebut terpaksa mengalami penjadwalan ulang lantaran Menkeu harus bertolak ke China dalam rangka menuntaskan kunjungan kerja dinas internasional.

Berdasarkan informasi yang beredar, salah satu topik penting yang akan dibedah dalam pertemuan siang ini adalah tindak lanjut mengenai efisiensi serta optimalisasi pemanfaatan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan lebih tepat sasaran di lapangan.

Sebagai catatan, pemerintah sebelumnya telah melakukan langkah efisiensi dan penyesuaian postur anggaran pada program MBG.

Alokasi dana untuk program nasional ini dipangkas menjadi Rp268 triliun dari pagu perencanaan awal tahun yang sempat dipatok sebesar Rp335 triliun.

Penyesuaian pagu ini dieksekusi secara ketat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto guna menjamin penggunaan dana negara bergerak lebih efektif, efisien, dan bebas kebocoran.