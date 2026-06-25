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Bahlil Targetkan Gas Pengganti LPG Ukuran 3 Kg, Bakal Diproduksi Mulai Juli 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |16:26 WIB
Bahlil Targetkan Gas Pengganti LPG Ukuran 3 Kg, Bakal Diproduksi Mulai Juli 
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan gas CNG (Compressed Natural Gas atau Gas Alam Terkompresi) akan diproduksi dalam ukuran 3kg mulai Juli mendatang. 

Bahlil menjelaskan kehadiran CNG sebagai pengganti LPG akan mengurangi kebutuhan impor gas yang selama ini kerap dilakukan. Sebab cadangan gas alam Indonesia pada dasarnya melimpah, namun keterbatasan teknologi membuat gas tersebut belum mampu dioptimalkan masyarakat luas. 

Ia menjelaskan, saat ini pemanfaatan CNG untuk pengguna gas tabung berukuran 3 Kg tengah dalam tahap uji coba. Mengingat CNG memiliki tekanan yang lebih besar dibanding LPG, sehingga aspek keamanan untuk ukuran rumah tangga menjadi perhitungan matang pemerintah. 

"Sekarang kita lagi uji tahap ketiga, mudah-mudahan bulan Juli sudah bisa produksi," kata Bahlil dalam acara Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Bahlil menjelaskan selama ini CNG baru dimanfaatkan untuk kebutuhan industri, yang tersedia untuk ukuran 12 dan 50 Kg. Akan tetapi untuk pemenuhan rumah tangga dengan ukuran 3Kg, saat masih dalam tahap uji coba terutama terkait faktor keamanannya. 

Ia mengatakan, untuk meningkatkan keamanan penggunaan CNG dengan ukuran 3Kg, rencananya setiap tabung bakal dipasang semacam katup untuk mengatur gas keluar. Sehingga diperkirakan mampu menahan potensi ledakan yang ukuranya lebih besar ketimbang gas LPG. 

 

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