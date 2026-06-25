Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LPS Naikkan Tingkat Bunga Penjaminan Simpanan 3,75 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |16:41 WIB
LPS Naikkan Tingkat Bunga Penjaminan Simpanan 3,75 Persen
LPS Naikkan Tingkat Bunga Penjaminan Simpanan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk meningkatkan tingkat bunga penjaminan (TBP) 3,75 persen untuk simpanan rupiah di bank umum. Peningkatan TBP secara tiba-tiba ini berlaku untuk periode 1 Juli sampai dengan 30 September 2026.

Dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) Juni 2026, LPS juga telah menetapkan TBP untuk valuta asing sebesar 2,00 persen. LPS juga mengerek naik TBP simpanan di Bank Perekonomian Rupiah (BPR) sebesar 6,25 persen.

“Penyesuaian TBP tersebut merupakan langkah antisipatif dan dalam menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminansebagai acuan suku bunga wajar di perbankan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan program penjaminan simpanan,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu saat Konferensi Pers Penetapan TBP LPS, secara virtual, Kamis (25/6/2026).

Anggito melanjutkan, TBP ini selanjutnya akan dievaluasi secara berkala dan dapat disesuaikan sewaktu-waktu dalam hal terjadi perubahan kondisi perekonomian pasar keuangan dan perbankan yang signifikan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/320/3221491/lps-qPRv_large.jpg
LPS Tahan Tingkat Bunga Penjaminan Simpanan 3,50 Persen hingga September 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/622/3217080/lps-w96F_large.jpg
LPS: 15 Juta Penduduk Usia Produktif Belum Punya Rekening Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/278/3211422/jaga_investor_saham-J2uE_large.jpg
Seperti LPS, SIPF Siap Jaga Investor Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196963/lps-PQO5_large.jpg
LPS Tahan Suku Bunga Penjaminan 3,5 Persen di Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188394/bank-q7Rl_large.jpg
Jumlah Rekening yang Dijamin LPS Turun Hampir 5 Juta Efek Dormant
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/622/3188334/lps-BmDR_large.jpg
LPS Siap Berlakukan Polis Asuransi 2027, Batas Penjaminan hingga Rp700 Juta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement