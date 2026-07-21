Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Tabungan Kelas Menengah Melambat, Simpanan di Atas Rp5 Miliar Naik

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |07:46 WIB
Tabungan Kelas Menengah Melambat, Simpanan di Atas Rp5 Miliar Naik
Tabungan Kelas Menengah Melambat, Simpanan di Atas Rp5 Miliar Naik (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, mengungkapkan adanya tren perlambatan pertumbuhan tabungan pada kelompok masyarakat kelas menengah dalam tiga bulan terakhir, meski secara tahunan (year-on-year) nominal dan jumlah rekening masih menunjukkan kenaikan tipis.

“Saya hanya memotret saja bahwa jumlah nominal jumlah rekening naik, itu saja khususnya year-on-year. Memang 3 bulan terakhir itu ada perlambatan, tetap naik,” ujar Anggito dikutip, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Meski mencatat perlambatan, Anggito belum memberikan rincian angka pasti mengenai penurunan pertumbuhan tersebut. 

Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi dinamika ini adalah semakin sedikitnya jumlah penduduk usia produktif (15-69 tahun) yang belum memiliki akses perbankan. 

Saat ini, jumlah penduduk yang belum memiliki rekening tersisa sekitar 15 juta jiwa, dengan angka penurunan rata-rata 2 juta orang setiap tahunnya.

“Jumlah penduduk yang tidak punya rekening semakin kecil sekarang. Kan setiap tahun saya monitor, turun sekitar 2 jutaan. Sekarang tinggal 15 juta. Berarti kan masyarakat punya rekening untuk beraktivitas. Terus rekening yang aktif, itu masih semakin banyak setahun terakhir ini,” tambahnya.

Data tersebut, kata Anggito, mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat secara umum masih berjalan normal. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/320/3227662/produk_halal-fqm6_large.jpg
LPS Sebut Indonesia Bisa Jadi Pusat Halal Dunia, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/320/3226537/lps-swKn_large.png
LPS Naikkan Tingkat Bunga Penjaminan Simpanan 3,75 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/320/3221491/lps-qPRv_large.jpg
LPS Tahan Tingkat Bunga Penjaminan Simpanan 3,50 Persen hingga September 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/622/3217080/lps-w96F_large.jpg
LPS: 15 Juta Penduduk Usia Produktif Belum Punya Rekening Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/278/3211422/jaga_investor_saham-J2uE_large.jpg
Seperti LPS, SIPF Siap Jaga Investor Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196963/lps-PQO5_large.jpg
LPS Tahan Suku Bunga Penjaminan 3,5 Persen di Januari 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement