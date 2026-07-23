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LPS Resmi Rombak Jajaran Pimpinan, Ini Daftarnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |11:13 WIB
LPS Resmi Rombak Jajaran Pimpinan, Ini Daftarnya
LPS (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan organisasinya pada Selasa (21/7/2026) lalu. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan pelaksanaan tugas lembaga melalui penerapan sistem meritokrasi yang independen.

Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution menegaskan bahwa perombakan melalui promosi dan rotasi jabatan ini merupakan bagian penting dari pengembangan kapasitas organisasi sekaligus bentuk apresiasi atas dedikasi serta kinerja para pegawai.

"Kami meyakini bahwa organisasi yang kuat dibangun oleh insan-insan terbaik yang diberikan kesempatan untuk terus berkembang. Karena itu, setiap promosi dan mutasi di LPS dilaksanakan berdasarkan prinsip meritokrasi sebagai bentuk penghargaan atas kompetensi, integritas, dan kinerja, sekaligus sebagai upaya menyiapkan pemimpin-pemimpin LPS di masa depan," ujar Farid dalam keterangan resminya, Kamis (23/7/2026).

Dalam agenda tersebut, LPS melantik tiga pejabat Direktur Eksekutif setingkat eselon I.

Dua di antaranya mendapatkan promosi jabatan, yakni Hafidz Ashady yang dilantik sebagai Direktur Eksekutif Keuangan dan Investasi LPS, serta R. Rizka S. Kurniawan yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Perencanaan Strategis, Penganggaran, dan Riset LPS.

Sementara itu, satu pejabat eselon I lainnya, Ridwan Nasution, menjalani mutasi jabatan menjadi Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan, dan Pengaturan Bank LPS.

 

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