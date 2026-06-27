Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kasus Debt Collector di Serang, OJK Bongkar Pelanggaran Penarikan Agunan TAFS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |12:58 WIB
Kasus Debt Collector di Serang, OJK Bongkar Pelanggaran Penarikan Agunan TAFS
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelesaikan pendalaman dugaan tindak kekerasan dalam proses eksekusi penarikan agunan kendaraan bermotor. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelesaikan pendalaman dugaan tindak kekerasan dalam proses eksekusi penarikan agunan kendaraan bermotor di Serang, Banten. Kasus ini menyeret nama perusahaan pembiayaan besar, PT Toyota Astra Financial Services (TAFS), setelah debt collector dari pihak ketiga yang mereka tunjuk diduga melakukan tindakan represif di lapangan.

Keputusan dan hasil evaluasi ini diterbitkan setelah OJK memeriksa kelengkapan berkas dokumen serta memanggil jajaran pengurus TAFS ke kantor pusat OJK di Jakarta pada Senin (22/6/2026). Pemanggilan tersebut merupakan kelanjutan dari instruksi pemeriksaan awal yang telah dilayangkan sejak 8 Juni 2026.

Berdasarkan hasil investigasi dokumen, OJK menemukan bukti kuat bahwa tim eksekutor lapangan telah menyalahi pakta integritas dan regulasi operasional yang disepakati bersama perusahaan induk.

"Pendalaman OJK menunjukkan adanya indikasi bahwa tindakan yang dilakukan oleh petugas lapangan dari pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara TAFS dengan pihak ketiga maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) penarikan agunan yang telah ditetapkan oleh TAFS," tulis Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, dalam keterangan resmi, Sabtu (27/6/2026).

Di sisi lain, OJK juga mengendus adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak konsumen atau debitur. Berdasarkan data pengawasan, terdapat indikasi kuat mengenai dugaan pengalihan objek jaminan fidusia dari debitur kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari TAFS serta dilakukan tanpa penyerahan dokumen resmi kepemilikan kendaraan (BPKB).

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/278/3226222//bei-kPS1_large.jpg
MSCI Pertahankan Status Emerging Market Indonesia, OJK Kebut Reformasi Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/278/3225674//bei-1gtm_large.jpg
7 Fakta Direksi Baru BEI 2026–2030 dan Arah Baru Pasar Modal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/320/3225752//bank-kAym_large.jpg
Bank-Bank Revisi Rencana Bisnis, Hasil Baru Terlihat Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/320/3225713//sita_ase-ZMW1_large.jpg
OJK Sita 41 Aset Properti Terkait Dugaan Fraud BPRS di Medan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/320/3222918//bank-3Zob_large.jpg
OJK Pastikan Tak Ada Potensi Bank Rush Meski Rupiah Tembus Rp18.000 per USD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/320/3218738//ekonomi_syariah-oz9L_large.png
Aset Tembus Rp1.061 Triliun, Pembiayaan Perbankan Syariah Capai Rp716 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement