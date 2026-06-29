Target Ambisius BEI: Kapitalisasi Pasar Tembus Rp30.000 Triliun, Emiten Capai 1.100 pada 2030

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan kapitalisasi pasar mencapai Rp30.000 triliun pada 2030. (Foto: Okezone.com/Arief Julianto)

JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan kapitalisasi pasar mencapai Rp30.000 triliun pada 2030. Sementara itu, jumlah perusahaan tercatat ditargetkan mencapai 1.100 perusahaan.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menjelaskan target tersebut sejalan dengan visi dan misi kepengurusan baru periode 2026–2030 untuk menjadikan pasar modal Indonesia masuk 10 besar bursa di dunia.

"Kami akan membawa Bursa Efek Indonesia menjadi bursa kelas dunia untuk sebesar-besarnya manfaat bagi rakyat Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) secara virtual, Senin (29/6/2026).

Selain peningkatan kapitalisasi pasar dan jumlah perusahaan yang melantai di bursa, BEI juga menargetkan nilai transaksi harian mencapai Rp31 triliun. Sementara itu, jumlah investor ditargetkan tumbuh menjadi 35 juta investor dan rasio kapitalisasi pasar terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai lebih dari 83 persen.

"Tentu kami berharap dukungan agar visi dan misi bersama untuk pasar modal Indonesia dapat kita capai dengan baik," tambah Jeffrey.