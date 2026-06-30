Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jakarta Perkuat Ketahanan Pesisir Hadapi Ancaman Banjir Rob dan Perubahan Iklim

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |09:19 WIB
Jakarta Perkuat Ketahanan Pesisir Hadapi Ancaman Banjir Rob dan Perubahan Iklim
– Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya menjaga ketahanan wilayah pesisir di tengah tingginya risiko banjir rob. (Foto: Okezone.com/PU)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya menjaga ketahanan wilayah pesisir di tengah tingginya risiko banjir rob, abrasi, serta dampak perubahan iklim. Salah satu langkah yang dilakukan menjaga keberlanjutan kawasan konservasi mangrove di pesisir utara Jakarta. 

Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Jakarta, Morris Danny, pelestarian kawasan konservasi menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

"Retribusi daerah memiliki peran dalam membiayai berbagai kebutuhan, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur, kebersihan, fasilitas umum, serta pengelolaan kawasan wisata dan konservasi," ujar Morris, Selasa (30/6/2026).

Salah satu kawasan konservasi yang memiliki fungsi tersebut adalah Hutan Lindung Mangrove Angke di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Kawasan seluas sekitar 44,76 hektare itu menjadi salah satu penyangga ekosistem pesisir Jakarta.

Selain berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, kawasan tersebut memiliki peran ekologis dalam membantu mengurangi abrasi, erosi, pencemaran laut, hingga dampak kenaikan permukaan air laut yang menjadi tantangan bagi wilayah pesisir ibu kota.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/18/3224886//ilustrasi-zg4w_large.jpg
Australia Beri Peringatan: El Nino Kali Ini Akan Jadi yang Terkuat dalam Tujuh Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219715//masyarakat-ayxf_large.jpg
Peran Pajak Tingkatkan Kualitas Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/470/3219116//ikn-o3zM_large.jpg
IKN Tetap Dibangun Meski Bukan Ibu Kota Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/470/3219250//jakarta-konh_large.jpg
Global Liveability Index, Jakarta Masuk Daftar Kota Layak Huni Dunia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/470/3218719//ikn-NyUB_large.jpg
6 Fakta Ibu Kota Negara Tetap Jakarta, Bukan IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/470/3218515//ikn-Vohg_large.jpg
MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara, Otorita IKN Buka Suara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement