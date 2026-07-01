Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hadapi Perubahan Iklim, RI Perkuat Pemulihan Ekosistem Gambut

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |14:02 WIB
Hadapi Perubahan Iklim, RI Perkuat Pemulihan Ekosistem Gambut
Pemerintah menegaskan komitmen dalam memulihkan ekosistem gambut sebagai salah satu kunci menghadapi perubahan iklim. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmen dalam memulihkan ekosistem gambut sebagai salah satu kunci menghadapi perubahan iklim, menjaga keanekaragaman hayati, memperkuat ketahanan air, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut disampaikan dalam Technical Level 4th Meeting of the Partners of the Global Peatlands Initiative (GPI) di Lima, Peru.

“Indonesia memiliki ekosistem gambut tropis terbesar di dunia. Kawasan hidrologis gambut Indonesia mencapai sekitar 24 juta hektare, dan sekitar 70 persen berada di dalam kawasan hutan negara,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, gambut Indonesia merupakan aset strategis dunia karena menyimpan sekitar 89 gigaton karbon. Jumlah tersebut menjadikan ekosistem gambut Indonesia berperan penting dalam menekan emisi gas rumah kaca, menjaga keanekaragaman hayati, mengatur tata air, sekaligus menopang kehidupan jutaan masyarakat.

Restorasi gambut tidak lagi sekadar memperbaiki lahan yang rusak, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk ketahanan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, ketahanan air, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Indonesia telah membangun kebijakan pengelolaan gambut secara menyeluruh, mulai dari inventarisasi, perlindungan, pemanfaatan, pemulihan, pemantauan, hingga penegakan hukum. Salah satu landasan utamanya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/320/3227306//tanggul-F3VO_large.jpg
Jakarta Perkuat Ketahanan Pesisir Hadapi Ancaman Banjir Rob dan Perubahan Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/18/3224886//ilustrasi-zg4w_large.jpg
Australia Beri Peringatan: El Nino Kali Ini Akan Jadi yang Terkuat dalam Tujuh Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/320/3215203//tol-MBdA_large.jpg
Tata Kelola Risiko Iklim Diperkuat Dukung Infrastruktur Berkelanjutan di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/18/3208629//sekretaris_jenderal_pbb_antonio_guterres-ZfhU_large.jpg
Earth Hour 2026, Sekjen PBB Ajak Dunia Matikan Lampu dan Percepat Aksi Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/340/3195625//kapolda_riau_irjen_herry_heryawan-Xz2F_large.jpeg
Di Hadapan Anak Muda, Kapolda Riau Soroti Krisis Iklim hingga Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193591//mentrans_atr_bpn_bersinergi_tuntaskan_konflik_lahan_gambut-tY4f_large.jpg
Penuhi Janji, Mentrans Percepat Penyelesaian Sengketa 15 Tahun Di Lahan Gambut Jaya Jambi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement