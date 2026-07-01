Hadapi Perubahan Iklim, RI Perkuat Pemulihan Ekosistem Gambut

Pemerintah menegaskan komitmen dalam memulihkan ekosistem gambut sebagai salah satu kunci menghadapi perubahan iklim. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmen dalam memulihkan ekosistem gambut sebagai salah satu kunci menghadapi perubahan iklim, menjaga keanekaragaman hayati, memperkuat ketahanan air, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut disampaikan dalam Technical Level 4th Meeting of the Partners of the Global Peatlands Initiative (GPI) di Lima, Peru.

“Indonesia memiliki ekosistem gambut tropis terbesar di dunia. Kawasan hidrologis gambut Indonesia mencapai sekitar 24 juta hektare, dan sekitar 70 persen berada di dalam kawasan hutan negara,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, gambut Indonesia merupakan aset strategis dunia karena menyimpan sekitar 89 gigaton karbon. Jumlah tersebut menjadikan ekosistem gambut Indonesia berperan penting dalam menekan emisi gas rumah kaca, menjaga keanekaragaman hayati, mengatur tata air, sekaligus menopang kehidupan jutaan masyarakat.

Restorasi gambut tidak lagi sekadar memperbaiki lahan yang rusak, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk ketahanan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, ketahanan air, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Indonesia telah membangun kebijakan pengelolaan gambut secara menyeluruh, mulai dari inventarisasi, perlindungan, pemanfaatan, pemulihan, pemantauan, hingga penegakan hukum. Salah satu landasan utamanya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.