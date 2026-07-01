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Neraca Dagang RI Defisit USD1,61 Miliar, Impor Melonjak 22,1 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |13:03 WIB
Neraca Dagang RI Defisit USD1,61 Miliar, Impor Melonjak 22,1 Persen
Neraca perdagangan Indonesia akhirnya mengalami defisit pada Mei 2026. (foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA - Neraca perdagangan Indonesia akhirnya mengalami defisit pada Mei 2026, seiring lonjakan impor sebesar 22,16 persen dan penurunan ekspor sebesar 5,73 persen. Kondisi ini sekaligus menjadi defisit perdana setelah mencatat surplus selama 72 bulan berturut-turut.

Impor Mei 2026 Capai USD24,81 Miliar, Naik 22,16 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor nasional pada Mei 2026 mencapai USD24,81 miliar atau naik 22,16 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan pembelian komoditas migas pada Mei 2026 mencapai USD4,51 miliar atau melonjak 70,78 persen secara tahunan.

Sementara itu, impor nonmigas turut meningkat 14,69 persen dengan nilai mencapai USD20,30 miliar.

“Impor tahunan didorong impor nonmigas dengan andil 12,95 persen,” kata Ateng dalam rilis resmi BPS di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

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